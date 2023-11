João Vicente relembra namoro com Sabrina Sato e faz elogios para a ex

João Vicente de Castro revela surpresa ao ver Sabrina Sato como mãe nos bastidores de novo projeto juntos

O ator e apresentador João Vicente de Castro relembrou o seu antigo namoro com a apresentadora Sabrina Sato em nova entrevista para divulgar o reality Let Love, no qual os dois trabalham juntos e que será exibido no Globoplay e no Multishow. Durante a coletiva de imprensa, ele lembrou do pedido de namoro deles.

“Quando eu a pedi em namoro, ela disse que a gente já estava namorando há dois meses”, brincou. Então, ela contou sobre a proximidade deles. “A primeira vez que a gente se encontrou, eu peguei o João e levei para a minha casa. De lá, ele nunca mais saiu”, afirmou ela.

E ela ainda contou mais: “O João é o conselheiro amoroso da vida real. Ele é muito bom nisso. Mesmo nesses 20 anos que a gente se conhece e nesses últimos 10 depois que a gente namorou, você vive ajudando, me dando conselhos”.

Então, João contou que ficou surpreso ao ver Sabrina Sato como mãe de Zoe nos bastidores das gravações. “Eu não tinha visto a Sabrina mãe. Lógico que eu sabia, vi foto, me machucou muito inclusive. Uma vez que a gente estava lá e a Zoe chegou. E eu a vi sendo mãe! Aquilo bagunçou a minha cabeça”, contou.

Por fim, ele a encheu de elogios. "Você vê uma pessoa muito bem sucedida e você olhando ela fazer, parece muito fácil. Só que quando você a vê trabalhando, coisa que eu não tinha visto ainda, você vê uma pessoa com muito talento, que sabe muito fazer aquilo! Ela sabe o que vai funcionar, tem uma inteligência de olhar em volta. Fiquei muito orgulhoso!", comentou.

Sabrina Sato mostra imagens do seu treino

A apresentadora Sabrina Sato (42) mostrou um dia do seu treino na academia! Nesta semana, a estrela gravou um vídeo com momentos de sua atividade física ao lado do seu personal trainer na academia do seu prédio e mostrou que está com o corpo sarado.

Para a ocasião, ela surgiu com um conjunto de top e calça justos ao corpo e ainda deixou a barriga reta à mostra. A estrela surgiu fazendo vários exercícios e até rebolou na frente do espelho para começar o dia com alegria.