João Guilherme posta fotos com Leonardo e presta homenagem de aniversário

O ator João Guilherme prestou uma homenagem especial no aniversário de 60 ano do pai, o cantor Leonardo

João Guilherme usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 25, o cantor sertanejo Leonardo completa 60 anos de vida, e o ator fez questão de prestar uma homenagem para o pai.

Nas redes sociais, João mostrou que viajou para Goiânia, Goiás, para participar da festa de aniversário do pai, que acontece na Fazenda Talismã, e aproveitou para tirar algumas fotos com o aniversariante. Ao publicar os registros no feed do Instagram em que aparece abraçado com o marido de Poliana Rocha, ele escreveu uma bela homenagem.

"Feliz 60 anos, meu pai, te amo! Simples assim, faço parte de ti e você também habita dentro de mim. Juntos somos um pouco um do outro, a gente sabe disso", escreveu o filho caçula de Leonardo na legenda da publicação.

Além de João, Leonardo também recebeu uma homenagem especial de Zé Felipe. O marido de Virginia Fonseca recordou cliques em que aparece ainda criança no colo do pai e o parabenizou. "Hoje é seu dia GATO. Sua alegria contagia. Seu amor, talento, energia e tudo o que representa pra mim, é pouco para descrever em palavras. Obrigado por ser meu espelho e minha inspiração. Orgulho de ser seu filho. Te amo! Feliz Aniversário! @leonardo", escreveu ele.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Festa de aniversário com os filhos

O cantor sertanejo Leonardo comemora nesta terça-feira, 25, seu aniversário de 60 anos. Ele celebrou a data ao lado dos filhos e da esposa, a empresária Poliana Rocha. Foi ela quem preparou tudo com carinho e luxo para celebrar o marco na vida do artista.

Nas redes sociais, ela mostrou a família embarcando para Goiânia, capital de Goiás. É lá, na fazenda do sertanejo, que acontece a festa. Em fotos e vídeos, vários familiares aparecerem reunidos - entre eles os filhos Zé Felipe, Pedro Leonardo, Jessica Beatriz, Monyque Costa, Matheus Vargas e João Guilherme.

"Tá tudo tão lindo. Todo mundo aqui, olha, o buffet, a decoração. Agora vão servir o almoço. Os filhos estão aqui e quero muito agradecer, tá tudo impecável", comemorou a esposa do cantor ao mostrar os detalhes da festa.