Jeniffer Nascimento homenageia o irmão em seu aniversário: "Te amo"

A atriz Jeniffer Nascimento postou uma foto com o irmão, Jean Nascimento, e prestou uma homenagem especial para ele

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 15h49

Na tarde desta quarta-feira, 20, Jeniffer Nascimento(28) compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do irmão, Jean Nascimento, que completou mais um ano de vida nesta última terça-feira, 19.

A atriz contou para os fãs que o irmão foi visitá-la no Rio de Janeiro, e ela aproveitou o momento para tirar uma foto recente com ele e prestar uma homenagem em seu aniversário.

"Presença ilustre do aniversariante da semana aqui em casa! Meu irmão fez aniversário ontem mas a gente não tinha uma foto atual. Então o post vai agora pois os meus votos para que as melhores coisas aconteçam em sua vida são todos os dias! Te amo Je!", declarou a artista na legenda da publicação.

Em seguida, Jeniffer quis saber se os fãs acertavam o motivo da visita do irmão. "Alguém arrisca dizer o que @je89nasc veio aprontar comigo no Rio?", questionou ela, sem dar detalhes do que eles vão fazer.

Vale lembrar que Jean foi papai recentemente. No último dia 13 desse mês, Jeniffer compartilhou em seu Instagram uma foto da sobrinha, Maitê, e celebrou o seu nascimento. "Hoje a vida, @_kellycrs e @je89nasc me deram um lindo motivo pra sorrir em meio a tanto caos. A chegada a minha sobrinha Maitê! Titia não vê a hora de te pegar no colo. Muito, muito amor", se derreteu a famosa na legenda da publicação.

Confira a homenagem de Jeniffer Nascimento para o irmão, Jean:

