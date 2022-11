Isis Valverde e André Resende se reúnem em festa de aniversário do filho Rael

Atriz Isis Valverde se declara e mostra detalhes da comemoração de 4 anos do filho Rael, seu herdeiro com o ex-marido, André Resende

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 12h37

A atriz Isis Valverde (35) encheu seu feed de amor ao comemorar mais um ano de vida do filho, Rael, que está completando 4 aninhos!

Neste domingo, 20, a artista compartilhou cliques em que aparece com o herdeiro, fruto do relacionamento com o modelo André Resende, e também registros da festinha que prepararam para o pequeno.

Isis e o ex-marido, que se separaram em fevereiro deste ano, surgiram juntos na celebração, que teve como tema o herói da Marvel Comics Homem-Aranha.

Em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja também aproveitou para declarar seu amor pelo herdeiro. "Você me ensina tanto, todos os dias! Quando te peguei em meus braços pela primeira vez, o mundo parou e demorei pra entender que ali nascia outra pessoa, uma mulher corajosa e cheia de amor, de um amor jamais visto que cresce com vc, em vc! Meu filho, que Deus abençoe seus caminhos, sua mãe estará sempre aqui! Te amo meu amor!", se derreteu Isis Valverde.

Recentemente, André Resende foi visto aos beijos com uma mulher loira em uma praia no Rio de Janeiro. De acordo com a revista Quem, a mulher é Leticia Ribeiro, que é nutricionista e estudante de medicina.

Confira a declaração de fotos de Isis Valverde com o filho Rael:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde abre álbum de fotos de viagem a trabalho

Na sexta-feira, 18, Isis Valverde compartilhou seu álbum de fotos da sua viagem a Bahia para gravar seu novo projeto. Em seu Instagram, a atriz mostrou as fotos que tirou enquanto gravava o filme no qual viverá a socialite brasileira Ângela Diniz (1944 - 1976) que foi assassinada pelo marido em 1976, Doca Street. Nos cliques, a morena mostrou as gravações do filme que foram feitas na praia, postou uma foto no espelho exibindo seu look e ainda um vídeo feito da janela do avião.

“Bahia te amo Foi lindo esse primeiro capítulo da história”, escreveu a artista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!