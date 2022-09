Isis Valverde fala sobre a socialite Ângela Diniz, que viverá no cinema: ''Sempre querem nos culpar''

Atriz Isis Valverde faz publicação sobre a socialite Ângela Diniz, que foi assassinada pelo marido, Doca Street, e que vai interpretar no cinema

A atriz Isis Valverde (36) usou as redes sociais para falar sobre feminicídio ao fazer uma publicação sobre a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976).

Ângela foi assassinada pelo marido, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street, em 1976, em uma casa na Praia dos Ossos, que fica na Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. O crime teve grande repercussão na época.

O assassinato de Ângela vai virar filme e Isis irá protagonizar o longa de Hugo Prata, que segundo ela, será filmado ainda neste ano.

No dia 30 de dezembro de 1976, Doca deu quatro tiros no rosto da companheira durante uma discussão. A defesa do criminoso alegou que foi "legítima defesa da honra" para tentar absolvê-lo, e ele chegou a falar que matou "por amor". Condenado a dois anos de cadeia, ele teve o direito de cumprir a pena em liberdade.

Em seu perfil no Instagram, na manhã desta quinta-feira, 15, a artista compartilhou cliques da socialite e fez um desabafo sobre a história dela e a violência contra a mulher.

"Feminicídio foi qualificado como crime em 2015 apenas. Mas isso não quer dizer que antes mulheres não eram assassinadas pelo fato de serem mulheres. Um dos casos mais emblemáticos de feminicídio aconteceu quando esse nome ainda nem era cogitado, em dezembro de 1976, a vítima, Ângela Diniz, foi morta por seu companheiro, Doca Street. Foram necessários dois julgamentos para que ele fosse considerado culpado. O resultado do primeiro julgamento foi que ele era inocente e tinha agido para defender a própria honra", começou escrevendo.

Na sequência, Isis destacou que mesmo após anos, as mulheres continuam sofrendo violências e comentou sobre a culpabilização da vítima. "Os argumentos não mudam muito, mesmo 45 anos depois. Se somos agredidas ou mortas, sempre querem nos culpar: nós, as vítimas. Ou estamos com roupa decotada, ou justa, ou curta, ou andando em um lugar deserto, ou estamos na rua tarde da noite... Mas a verdade é que nada disso é justificativa. Não é hoje, não era na época que Ângela Diniz foi assassinada e nunca será. E é justamente nesse novo projeto que iremos trazer a tona todas essas questões, um filme sobre a vida de Ângela Diniz, filmado ainda este ano. Já mergulhada na história dela, fica sempre a reflexão: até quando vão querer nos vilanizar, até quando seremos nós as vítimas destas histórias?", disse ainda Isis Valverde na legenda.

Nos comentários, os fãs da famosa se mostraram animados e ansiosos com a nova produção. "Esse trabalho está imperdível", "Antes era assassinato mesmo, problema sempre foi e ainda é a impunidade", "Você se parece com ela! Excelente escolha não só pela aparência, mas também porque você é muito especial no que empreende! Sempre supera", "Justo. Angela só era uma mulher livre e senhora de si. Só nasceu no momento errado", "Maravilhosa @isisvalverde tenho orgulho de você como mulher!!! A grande verdade é que eles sempre dão um jeitinho de jogar a culpa pra cima da vítima", disseram os internautas.

Confira o post de Isis Valverde sobre a socialite Ângela Diniz:

