Isis Valverde abre álbum de fotos de viagem à trabalho para a Bahia: “Foi lindo”

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 21h07

Nesta sexta-feira, 18, Isis Valverde compartilhou seu álbum de fotos da sua viagem a Bahia para gravar seu novo projeto.

Em seu Instagram, a atriz mostrou as fotos que tirou enquanto gravava o filme no qual viverá a socialite brasileira Ângela Diniz.

Nos cliques, a morena mostrou as gravações do filme que foram feitas na praia, postou uma foto no espelho exibindo seu look e ainda um vídeo feito da janela do avião.

“Bahia te amo Foi lindo esse primeiro capítulo da história”, escreveu a artista na legenda do carrossel composto por sete fotos.

Os fãs da atriz adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários! “Perfeição”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Nós baianos também a amamos muito rainha”.

Recentemente, Isis deixou seus seguidores babando ao surgir apenas de biquíni empinando o bumbum em suas redes sociais.

Com os cabelos molhados após mergulho no mar, a gata empinou o bumbum ao fazer pose para a câmera, deixando à mostra sua tatuagem na costela das máscaras do teatro, que representam tanto a tragédia quanto a comédia. Ela ainda posou em selfie no espelho e dentro d'água.