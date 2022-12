Grávida, Cintia Dicker ganha homenagem do marido, Pedro Scooby: ''Parceira, mãezona''

Surfista Pedro Scooby encanta ao postar fotos de Cintia Dicker com seus filhos e faz linda declaração no aniversário da mulher

A terça-feira, 06, foi dia de festa na casa da família Scooby! Isso porque a esposa de Pedro Scooby (34), Cintia Dicker, completou mais um ano de vida.

Nas redes sociais, o surfista fez uma linda declaração para a modelo, que está à espera do primeiro bebê do casal, uma menininha que vai se chamar Aurora.

O atleta e ex-BBB publicou uma sequência de fotos da ruiva. Em alguns cliques em seu perfil no Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece ao lado dos herdeiros de Scooby com a atriz Luana Piovani (46), Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 7 anos de idade.

"Falar o que dessa mulher?? Parceira, mãezona, gata, divertida… Poderia ficar até amanhã colocando adjetivos e mesmo assim não conseguiria explicar o quando você é especial! Mais um ano de vida e eu só te desejo saúde e paz, que o resto damos um jeito! Te amo @cintiadicker", se derreteu Scooby.

"Te amo", declarou Cintia em agradecimento nos comentários. "Scooby, seus filhos são apaixonantes também ahahah família linda. Muita vida, cheia de movimento, luz, sombra e água fresca pra Cintia & todos os seus e suas", desejou Linn da Quebrada. "Lindaaaaa parabéns @cintiadicker!!!! Muita saúde, luz e amor!", disse Giovanna Lancellotti.

Confira a homenagem de Pedro Scooby para Cintia Dicker:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Na reta final da gestação, Cintia Dicker posa com Pedro Scooby e exibe barrigão

Cintia Dicker está radiante com a primeira gestação e encheu seu feed de amor ao compartilhar lindo clique em família! No domingo, 04, a influenciadora digital surgiu ao lado do marido, Pedro Scooby (34), em um rancho.

Na imagem, os dois posaram em meio à natureza, e a ruiva ganhou um carinho do surfista em seu barrigão, à espera do primeiro bebê do casal. Na reta final da gestação, Cintia surgiu com um conjuntinho de saia e top com estampa em tie-dye, deixando à mostra a silhueta de gestante à espera de Aurora. Recentemente, Cintia fez um chá de bebê com o tema de sereia para a herdeira.

