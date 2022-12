Na reta final da gravidez, Cintia Dicker exibe o barrigão ao lado de Pedro Scooby

Grávida, modelo Cintia Dicker encanta a web ao mostrar a barriga à espera da primeira filha com o surfista Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker (35) está radiante com a primeira gestação e encheu seu feed de amor ao compartilhar lindo clique em família!

No domingo, 04, a influenciadora digital surgiu ao lado do marido, Pedro Scooby (34), em um rancho. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, os dois posaram em meio à natureza, e a ruiva ganhou um carinho do surfista em seu barrigão, à espera do primeiro bebê do casal.

Na reta final da gestação, Cintia surgiu com um conjuntinho de saia e top com estampa em tie-dye, deixando à mostra a silhueta de gestante à espera de uma menininha, que se chamará Aurora.

"Coisa mais lindaaaaa", babou Scooby nos comentários do post. "Aff, vão ser lindos assim lá em casa", disse Leticia Bufoni. "Lindos demaisssss", exaltou Gabriel David.

Vale lembrar que Scooby já é pai de três filhos, Dom (9), e os gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, do relacionamento anterior com a atriz Luana Piovani (46). Os herdeiros se dividem entre Brasil e Portugal, onde Luana mora.

Cintia Dicker faz chá de bebê, e Luana Piovani celebra

Recentemente, Cintia Dicker fez um chá de bebê para celebrar o momento especial! A influenciadora compartilhou registros da comemoração, que teve o tema de sereia e contou com a presença de amigas, como da promoter Carol Sampaio, da esposa de Douglas Silva (34), Carol Samarão, e as filhas do casal, Maria Flor e Morena

"Obrigada á cada uma que veio no chá de bebê da Aurora, essa neném ja é muito amada. Obrigada @sampaio_carol por tudo!", escreveu Cintia.

Nos comentários do post, a atriz Luana Piovani, ex de Scooby e mãe dos três filhos dele, destacou: "Mais uma pra nossa rica família. Agora meu laço de fita tem companhia feminina que benção. Deus vos abençoe Cintia!"

