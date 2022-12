Gravidíssima, Cintia Dicker faz topless em frente ao espelho e mostra barrigão

Modelo Cintia Dicker está esperando Aurora, sua primeira filha com o surfista Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker (36) está completando 36 anos de idade! E para comemorar esta data tão importante, a ruiva apareceu fazendo topless em suas redes sociais, usando apenas uma calça e cobrindo seus seios para mostrar o barrigão.

“Birthday girl", escreveu ela na legenda da publicação que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ela exibe o barrigão de oito meses já, no qual espera sua primeira filha, Aurora, que está perto de nascer.

Cintia está no aguardo de sua primeira filha de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby (34). O atleta já tem três outros filhos de seu antigo casamento, com a atriz Luana Piovani (46). Os dois tiveram Dom, de 10 anos de idade, e os gêmeos Bem e Liz, ambos com 6 anos.

Cintia Dicker mostra barrigão de oito meses - Créditos: Reprodução / Instagram



Cintia Dicker faz chá de bebê, e Luana Piovani celebra

Recentemente, Cintia Dicker fez um chá de bebê para celebrar o momento especial! A influenciadora compartilhou registros da comemoração, que teve o tema de sereia e contou com a presença de amigas, como da promoter Carol Sampaio, da esposa de Douglas Silva (34), Carol Samarão, e as filhas do casal, Maria Flor e Morena

"Obrigada á cada uma que veio no chá de bebê da Aurora, essa neném ja é muito amada. Obrigada @sampaio_carol por tudo!", escreveu Cintia.

Nos comentários do post, a atriz Luana Piovani, ex de Scooby e mãe dos três filhos dele, destacou: "Mais uma pra nossa rica família. Agora meu laço de fita tem companhia feminina que benção. Deus vos abençoe Cintia!"