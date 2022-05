Grávida, Camila Coelho celebra primeiro 'Dia das Mães': "Feliz e grata"

Esperando o primeiro filho, Camila Coelho falou da felicidade de comemorar o primeiro 'Dia das Mães'

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 14h32

Neste domingo, 8, é comemorado o primeiro Dia das Mães, e Camila Coelho (34) não escondeu a felicidade de poder comemorar a data.

A influenciadora digital e empresária está grávida pela primeira vez, e aproveitou esse dia especial para compartilhar novas fotos exibindo sua barriguinha e festejou.

"Meu primeiro dia das mães. Não poderia estar feliz e grata! Feliz dia das mães pra todas vocês mamães", escreveu ela na legenda da publicação.

Camila e Ícaro Brener serão papais de um menino. A descoberta do sexo aconteceu no último mês e a influencer dividiu o momento em seu canal do YouTube. Na ocasião, os papais estouraram confetes e ficaram bastantes emocionados ao verem a cor azul. "Vocês acreditam que eu estava certa? Eu tinha no meu coração o tempo inteiro, todos os meses, eu achava que era um menino", confessou ela.

Confira a publicação da influencer: