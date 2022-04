Camila Coelho descobre sexo do primeiro filho: "Fiquei tão emocionada"

A influenciadora digital mostrou o vídeo do momento em que descobre o sexo de seu primeiro bebê com Ícaro Brener

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 18h20

Camila Coelho (34) descobriu o sexo do bebê que está esperando com Ícaro Brener.

Nesta terça-feira, 19, a influenciadora digital compartilhou em seu canal no YouTube o vídeo do momento em que ela e o marido ficam sabendo se serão pais de menino ou menino.

Nas imagens, Camila e Ícaro estouram confetes e se surpreendem ao verem que terão um menino. A empresária contou que ainda não sabe qual nome o bebê terá, mas quer algo curto e diferente.

"Vocês acreditam que eu estava certa? Eu tinha no meu coração o tempo inteiro, todos os meses, eu achava que era um menino. Mas na hora que eu tive que puxar aquele negócio, por algum motivo, eu achei que viria rosa e que ia ser uma menina. Quando vi azul, fiquei tão emocionada porque no final eu estava certa, eu tive o pressentimento certo", confessou ela.

Camila ainda contou que desde o começo não fazia questão do sexo do bebê, mas ressaltou que agora a gravidez ficou 'mais real'. "Pra mim, na verdade, não importava se fosse menino ou menina. Depois de descobrir o sexo do bebê, é quase uma virada de chave. Se torna tipo, um bebê mesmo, que está aqui. Agora eu posso falar com ele, dar um nome para ele, eu posso imaginar o rostinho e tudo mais. Então, se tornou mais real pra mim e pro Ícaro depois que a gente descobriu o sexo", afirmou.

Ela também revelou que já está pensando na decoração do quarto do filho e pediu ajuda para escolher o nome. "E aí, a próxima coisa depois disso foi começar a pensar no nome, na decoração do quartinho. Eu sempre tive um nome de menina que amo, mas eu não tinha nomes de menino, apesar de achar que era menino. Eu quero um nome curto, diferente. Eu quero sugestões", pediu.

Confira o vídeo completo da descoberta: