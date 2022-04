Camila Coelho anuncia primeira gravidez: ''Explodindo de felicidade''

A influenciadora digital Camila Coelho anunciou que está à espera do primeiro bebê com Icaro Brenner

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 19h20

Camila Coelho (34) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para revelar que está à espera de seu primeiro bebê.

A influenciadora digital compartilhou algumas fotos ao lado do marido, Icaro Brenner, e exibiu a barriguinha de grávida.

Na publicação, Camila falou sobre a felicidade de realizar seu sonho de ser mãe. "NOVO CAPÍTULO. Mãe & Pai. 16 anos juntos e sonhamos com este momento há tantos anos. Nosso BEBÊ está a caminho e estamos explodindo de felicidade", afirmou ela.

"Me sentindo tão grata, abençoada e muito animada em viver o capítulo mais feliz da minha vida com você @icarobrenner! Parece que estou sonhando. Obrigada meu Deus!!!", completou a empresária, que está com 23 semanas de gestação.

Os seguidores parabenizaram o casal. "Que coisa mais maravilhosa", disse uma internauta. "Lindos, muitas bençãos para essa família", escreveu outra. "Muito feliz com essa notícia, vocês merecem muito", falou uma seguidora. "Que notícia maravilhosa. Parabéns, papais. Que venha com muita saúde", desejou uma fã.

Confira o anúncio da primeira gravidez de Camila: