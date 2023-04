Giovanna Lancellotti presta bela homenagem no aniversário da mãe: "Minha inspiração"

A atriz Giovanna Lancellotti postou diversas fotos com a mãe e prestou uma homenagem especial em seu aniversário

Giovanna Lancellotti (29) usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua mãe, Giuliana Lancellotti, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 28.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma sequência de cliques em momentos diversos momentos o lado da aniversariante e rasgou elogios a ela. Ela também falou sobre os famosos áudios que dubla da mãe, sucesso entre os seus seguidores.

"Feliz vida, minha mãe! Minha inspiração diária! Quem te conhece pelos famosos "áudios", nunca imaginaria a potência por inteiro que você representa. Não só pra mim, mas para todos à sua volta! Escolheria vir sua filha em todas as vidas! Te amo muito! Deus te abençoe", declarou Lancellotti na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Giovanna deixaram mensagens de felicitações para Giuliana. "Viva sua mãe!! Felicidades para ela, e que ela nos abençoe com mais áudios maravilhosos", disse uma seguidora. "Parabéns para sua Mamis. Vocês parecem irmãs", falou outra. "Giuliana, tudo de bom pra você sempre! Deus te abençoe!", desejou uma fã.

Confira a homenagem de Giovanna Lancellotti para sua mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Fotos de biquíni na piscina

Recentemente, Lancellotti chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Ela mostrou um pouco de como está curtindo sua estadia na Califórnia, nos EUA, e impressionou ao surgir na piscina. Nos registros publicados pela famosa, apareceu deslumbrante aproveitando o dia de sol em grande estilo.

Molhando apenas as pernas na água, ela roubou a cena ao posar de frente e de costas vestindo um biquíni azul. "No trânsito pra chegar no Coachella, a gente aproveita pra postar as fotos desse diazãooo (quase) carioca", contou sobre os clique que tirou antes de marcar presença no evento.

