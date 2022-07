Gilberto Gil celebra casamento da filha, Maria, na Itália: ''Muita alegria e choro de emoção''

Filha de Gilberto Gil, Maria Gil se casa na Itália com o italiano Giacomo Pirazolli e reúne toda a família

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 10h46

A família Gil está em festa! Isso porque no domingo, 10, Maria Gil, filha do cantor Gilberto Gil (80) se casou na Itália!

A herdeira do artista, do relacionamento com Sandra Barreira de Gadelha Gil Moreira, oficializou a união com o italiano Giacomo Pirazolli em Umbria, e reuniu a família.

Nas redes sociais, Gilberto, que está em turnê pela Europa com a família, compartilhou registros da celebração. Nas imagens publicadas em seu feed no Instagram, ele aparece ao lado da mulher, Flora Gil (62).

"À Maria, filha de semblante sério, mas de coração acolhedor, e ao Giacomo, genro carinhoso e tranquilo: que vocês sejam muito felizes, amigos, resilientes e realizados. Ontem a família Pirazzoli e a família Gil se encontraram pra celebrar a união de Maria e Giacomo com muita alegria e com muito choro de emoção, claro. Senão, não seria a família Gil", disse Gil ao legendar a publicação.

"Viva Maria e Giacomo! Viva todas as famílias do mundo", comemorou ainda o famoso, que citou a série da família, Viajando Com Os Gil, da Amazon Prime.

Confira a publicação de Gilberto Gil sobre o casamento da filha: