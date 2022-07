Em turnê pela Europa, Preta Gil mostra fotos de seu passeio pela Dinamarca: "Já quero voltar"

A cantora Preta Gil mostrou nas redes sociais fotos de seu passeio por Copenhague, na Dinamarca

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 20h43

Nesta quarta-feira, 6, Preta Gil(47) dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos de sua viagem.

Os cliques foram feitos durante um passeio por Copenhague, na Dinamarca, local em que a cantora se apresentou ao lado de sua família, na turnê pela Europa com o show Nós, A Gente.

"Hoje não é dia de tbt, mas não posso guardar essas fotos! Lembrança de um passeio lindo que demos em Copenhague, na Dinamarca! Já quero voltar!!!", confessou ela, que aparece nas imagens admirando o local.

Em seguida, Preta ainda revelou que eles vão para Itália. "Próxima parada: Perugia na Itália!!!", celebrou a artista ao contar o próximo destino da turnê.

Fora do show

Preta Gil passou mal antes de um show ao lado do seu pai, Gilberto Gil (80), e de outros familiares em Berlim, na Alemanha, na noite de terça-feira, 5. A cantora explicou que teve uma indisposição gástrica e precisou ficar de repouso no hotel.

"Estou vindo aqui para falar que hoje não consegui fazer o show aqui em Berlim. Passei muito mal antes do show, tive uma indisposição gástrica. Um misto de cansaço da viagem de ontem, não dormi. Comi uma comida pesada, não digeri direito. Sobrecarreguei o fígado, tive muitas dores de estômago. Veio uma dor de cabeça que nunca tive na vida. Enxaqueca que não conseguia abrir o olho. Eu me arrumei, fui para a passagem de som, mas não aguentei", disse ela em um trecho do desabafo.

