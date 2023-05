Gabriel Jesus e Raiane Lima comemoram aniversário de 1 ano da filha: "Nós te amamos"

O jogador de futebol Gabriel Jesus mostrou os detalhes da festa de aniversário de 1 ano da filha, Helena

Helena, filha de Gabriel Jesus(26) e Raiane Lima (22), completou seu primeiro ano de vida nesta quarta-feira, 24, e ganhou uma festa dos papais para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol Arsenal compartilhou uma foto em aparece ao lado de sua mãe, dona Vera Lúcia, da amada e da aniversariante, que usa um lindo vestido branco.

O atleta ainda mostrou alguns detalhes da festa, decorada com tons rosa, roxo e flores, além de um bolo rosa e dourado, com uma tiara de princesa no topo. "Celebrando o primeiro aninho da Helena. Nós te amamos", se derreteu o papai coruja na legenda da publicação.

Raiane também fez questão de celebrar o primeiro ano de vida da filha. Em sua rede sociais ela publicou um vídeo com vários momentos especiais da menina e se declarou: "24.05.2022 nunca será esquecido, pois nasceu nossa princesa tão esperada e desejada. Você é luz nas nossas vidas, tão sorridente, alegre e que nos faz tão bem. Todos os dias são especiais ao seu lado, meu amor! Hoje está completando 1 ano de vida, que Papai do céu te abençoe", disse a influenciadora digital.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAIANE LIMA (@raianelima8)

Gabriel Jesus ganha declaração da namorada em seu aniversário

Em abril, Gabriel Jesus completou 26 anos de vida e ganhou uma declaração especial de sua namorada, Raiane Lima. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos mostrando a festa intimista do jogador de futebol, que contou com balões branco e vermelhos, cores do Arsenal, time que ele joga atualmente. Além disso, os dois aparecem sorridente ao lado da filha, Helena.

Na legenda da publicação, Raiane parabenizou o amado, rasgando elogios para ele. "Happy birthday to you! #26 Dia de celebrar o dia desse menino/homem que conquista facilmente qualquer pessoa com seu carisma e humildade. Homem humilde, dedicado ao trabalho, a família, a nossa filhota, e aos amigos. Sempre com muito amor e carinho (do jeitinho dele, claro!). Você é tão querido, Gabriel! Seu jeitinho lindo de viver encanta a todos que te conhecem, meu amor! Que homem do coração bom, que linda é sua força e coragem de encarar a vida. [...] Deus abençoe essa nova fase com muita saúde, amor, e paz. Estamos aqui pra tudo, tá?! Nós te amamos, e amamos partilhar a vida com você!", escreveu ela em um trecho da homenagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!