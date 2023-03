Franciny Ehlke celebra aniversário com look inspirado em sua infância

Influenciadora e empresária Franciny Ehlke celebra seus 24 anos relembrando look de quando era mais nova

Nesta quinta-feira, 15, a influenciadora de beleza e empresária Franciny Ehlke (24) está completando 24 anos de idade! Para celebrar a data especial, a musa escolheu relembrar um look que usava durante sua infância, completando a comemoração com um bolo maravilhoso.

“Meu dia, um novo ciclo começa e estou muito feliz e aberta para o que está por vir. Gratidão por ter vocês como meu presente todos os dias”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

O look em questão escolhido pela empresária do ramo de maquiagens era um vestido, da cor rosa bebê, com uma meia calça, sapatilhas de bailarina com salto, completando a roupa com uma tiara, recriando uma produção que ela fez quando era criança, pronta para ir ao balé. Além disso, a comemoração contava com um bolo de formato numérico, com a nova idade de Fran, com uma decoração retrô.

Os comentários foram inundados de elogios e parabenizações para a influenciadora. “Parabéns”, escreveu a apresentadora Ana Hickmann. Outros famosos como a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, Gabi Martins, Camila Loures, Lucas Rangel e mais, parabenizaram Fran por seu dia especial.

Veja a publicação da influenciadora e empresária Franciny Ehlke comemorando a chegada de seus 24 anos de idade: