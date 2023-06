Filho de Ronaldo Fenômeno celebra aniversário da mãe, Milene Domingues: “Te amo”

Ronald surge ao lado de Milene Domingues em clique raríssimo e rasga elogios no aniversário da mãe

No último domingo, 18, o DJ Ronald surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro raríssimo ao lado da mãe, a comentarista esportiva Milene Domingues. Aproveitando o aniversário da matriarca, ele fez uma declaração de amor lindíssima nas redes sociais.

No clique em questão, feito na praia de Guaecá, no litoral de São Paulo, o herdeiro de Ronaldo Fenômeno aparece em um momento de descontração na companhia da matriarca - ambos com sorrisões no rosto. Ele aproveitou a oportunidade para ressaltar seu amor pela loira.

"Aniversário dessa gata aí! Te amo Mãe", escreveu ele na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs morreram de amores. "Vocês são tão lindos! ", disse uma internauta. "Parabéns Milene, saúde paz amor e prosperidade com as bençãos de Deus", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Momento abençoado entre mãe filho".

Há poucos dias, Milene Domingues abriu o jogo e falou abertamente sobre o alívio que sente pelo o filho, Ronald, não seguir a carreira esportiva do pai, o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. "Fico até aliviada, ele nunca seria bom por ele. Graças a Deus ele foi pro lado musical, um lado que seja só dele. Ele nunca seria bom por ele, ou era por ser filho ou se não fosse bom o suficiente ia te cobrar 'como ele não é bom?'", disse ela.

VEJA A DECLARAÇÃO DE RONALD PARA MILENE DOMINGUES:

Recentemente, Milene Domingues mostrou que está apaixonada! É que ela fez questão de homenagear o seu namorado, o ex-jogador de futebol André Luiz Moreira, com um post nas redes sociais.

Discreta com a sua vida pessoal, ela abriu uma exceção para celebrar o dia mais romântico do ano. “Feliz Dia dos Namorados amor, que tudo siga sendo leve, que sigamos crescendo e evoluindo juntos. Deus nos abençoe e abençoe todas as uniões baseadas no amor e respeito, acima de tudo. Te amo”, disse ela.