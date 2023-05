Milene Domingues diz estar aliviada pelo filho não seguir a carreira do pai, Ronaldo Fenômeno: “Nunca seria bom!”

Ex-mulher de Ronaldo Fenômeno, Milene Domingues abriu o jogo e desabafou sobre a decisão profissional do filho, Ronald

No último domingo, 14, durante a interação com os seguidores por meio da caixinhas de perguntas do Instagram, a comentarista esportiva Milene Domingues (43), abriu o jogo e falou abertamente sobre o alívio que sente pelo o filho, Ronald, de 23 anos, de não seguir a carreira esportiva do pai, o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno (46).

"Você já pensou na possibilidade do seu filho seguir a carreira de jogador de futebol", questionou um internauta.

Sem hesitar, a mãe coruja logo respondeu: "Não, nunca. Aliás, fico até aliviada, ele nunca seria bom por ele. Eu jogo futebol a vida inteira e quando me casei com o pai dele queriam me dar 9, eu jogo de meia, 7, e queriam me dar 9 porque era casada na época com o pai dele", iníciou ela.

E prosseguiu: "Graças a Deus ele foi pro lado musical, um lado que seja só dele. Ele nunca seria bom por ele, ou era por ser filho ou se não fosse bom o suficiente ia te cobrar 'como ele não é bom?' Gloria a Deus que você seguiu seu próprio caminho", completou Milene que estava ao lado de Ronald, que acenou positivamente com a fala da mãe.

A ex-mulher de Ronaldo, também falou sobre qual foi a sua reação quando soube que se tornaria mãe aos 22 anos.

"Eu senti pânico. Eu era muito jovem, ainda mais na situação, tinha pouco tempo de relacionamento com o pai dele, mas quando me dei conta que realmente seria mãe, que carregava uma vida... é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando a ficha cai, passa essa medo e me senti a pessoa mais poderosa desse mundo. 'Nossa, estou criando uma vida dentro de mim, que responsabilidade'. Quando ele nasceu eu senti pela primeira vez que tinha feito algo bom na vida, algo bem feito.. E olha que eu já tinha feito várias coisas maneiras...", completou.

VEJA A RESPOSTA DE MILENE DOMINGUES:

Foto: Reprodução/Instagram

Cresceu! Milene Domingues celebra 23 anos do filho, Ronald: "Te amo!"

Milene Domingues, celebrou mais um ano de vida do primogênito, Ronald, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, com uma linda declaração para o jovem que completou 23 anos de vida.

“Meu filho, chegou mais um ciclo, há 23 anos, sou uma pessoa que conheceu o amor incondicional. Quero desejar que a tua vida seja leve, que teu propósito esteja sempre alinhado com Deus, que Ele te proteja, abençoe e te guie sempre! Te cubra de saúde paz amor luz bençãos alegrias e realizações. Que você esteja sempre rodeado de pessoas que te amam e te respeitam, e que nessa grande jornada que é a vida, eu sempre estarei contigo seja qual for a situação e a forma”, declarou a mamãe coruja.