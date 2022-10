Ronaldo reúne filhos, ex-mulher e atual em lançamento de seu documentário

Filhos de Ronaldo Fenômeno, a namorada, Celina Locks, e a ex, Milene Domingues, prestigiam o ex-jogador de futebol em première de seu documentário

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno (46) reuniu a família durante a première de seu documentário "Ronaldo, O Fenômeno"!

Na noite de quinta-feira, 20, aconteceu a coletiva de imprensa da produção sobre a trajetória do ex-atacante, que chega ao Globoplay nesta sexta-feira, 21.

O evento, que aconteceu no Shopping Iguatemi em São Paulo, contou com a presença de famosos e personalidades do esporte, além da família do ex-atleta.

A atual mulher de Ronaldo, Celina Locks (31), os filhos do ex-jogador, Ronald, Maria Sofia, Alexander e Maria Alice, e a ex-esposa do craque e mãe do primogênito dele, Milene Domingues (43), também estiveram presentes na festa de lançamento do documentário.

Famosos como Galvão Bueno, o apresentador Fausto Silva, o filho, João Guilherme, e a nora, Schynaider Moura, e o jogador do Palmeiras de apenas 16 anos, Endrick, também marcaram presença.

Confira as fotos da família de Ronaldo Fenômeno:

Milene Domingues conta sobre Ronald ter crescido fora do país

Recentemente, Milene Domingues deu entrevista para o ex-jogador Edílson Capetinha (51), no programa Galera Esporte Clube, da RedeTV!, e falou sobre como foi a infância de seu filho, Ronald, fruto de seu relacionamento com Ronaldo Fenômeno. Hoje DJ, Ronald cresceu fora no Brasil, na Espanha. Milene conta que ele foi incentivado pelos pais a fazer esportes, que tinha habilidade, mas na adolescência preferiu ir para a música. “O Ronald faz esporte, é bom jogador. Na escola, ainda pequeno, ganhava campeonatos, ele tem vários troféus em casa, tem esse espírito atleta, mas ele foi para a música desde seus 14 anos, ia para Ibiza [na Espanha] com o pai e lá é o berço da música eletrônica. Sempre gostou, ia para as festas e via a atmosfera de um DJ”, conta Milene.

