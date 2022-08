Milene Domingues, mãe do DJ Ronald, conta sobre filho ter crescido fora do país

Rainha das Embaixadinhas, Milene Domingues conta como foi para seu filho, Ronald, da relação com Ronaldo Fenômeno, crescer fora do Brasil

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 18h54

Nesta segunda-feira, 29, Milene Domingues (43) deu entrevista para o ex-jogador Edílson Capetinha (51), no programa Galera Esporte Clube, da RedeTV!, e falou sobre como foi a infância de seu filho, Ronald (22), fruto de seu relacionamento com Ronaldo Fenômeno (45).

Hoje DJ, Ronald cresceu fora no Brasil, na Espanha. Milene conta que ele foi incentivado pelos pais a fazer esportes, que tinha habilidade, mas na adolescência preferiu ir para a música.

“O Ronald faz esporte, é bom jogador. Na escola, ainda pequeno, ganhava campeonatos, ele tem vários troféus em casa, tem esse espírito atleta, mas ele foi para a música desde seus 14 anos, ia para Ibiza [na Espanha] com o pai e lá é o berço da música eletrônica. Sempre gostou, ia para as festas e via a atmosfera de um DJ”, conta Milene.

Além disso, a Rainha das Embaixadinhas explica que, pela Espanha ser um país com mais pessoas famosas, toureiros, jogadores que jogaram com Ronaldo no Real Madrid, como Beckham, Zidane, fez com que tirasse a atenção de Ronald. “Ele foi criado até os 10 anos como Ronald, não como filho de ninguém”, explica ela.

DJ Ronald, filho de Milene Domingues e Ronaldo Fenômeno, comemora parceria com MC Don Juan em música

Em junho, o músico de apenas 22 anos, Dj Ronald, deu um novo passo em sua carreira musical. Começando com apenas 12 anos, Ronald assinou um contrato com a gravadora de funk GR6, e lançou uma música com o MC Don Juan (21) para comemorar essa nova fase da sua vida.

"Minha história com a música começou em 2012, quando meu pai me levou a primeira vez para Ibiza. Tinha bastante evento pro âmbito familiar e me apaixonei pela profissão! Vi tudo que o DJ fazia, deixava de fazer e nossa, me apaixonei vendo como que o cara comandava, apertava cada botão, cada música, cada transição, cada escolha de repertório, eu via tudo aquilo e cada vez que eu via, ia me apaixonando mais.", conta ele, sobre como começou sua vida na música.

