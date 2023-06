Milene Domingues exibe fotos inéditas com o namorado: 'Sendo leve'

Discreta com a vida pessoal, Milene Domingues abre álbum de fotos com momentos ao lado do namorado em data especial

A comentarista de esportes Milene Domingues está apaixonada! Neste Dia dos Namorados, ela fez questão de homenagear o seu namorado, o ex-jogador de futebol André Luiz Moreira, com um post nas redes sociais. Ela abriu um álbum de fotos com momentos do casal ao longo do relacionamento.

Discreta com a sua vida pessoal, ela abriu uma exceção para celebrar o dia mais romântico do ano. “Feliz Dia dos Namorados amor, que tudo siga sendo leve, que sigamos crescendo e evoluindo juntos. Deus nos abençoe e abençoe todas as uniões baseadas no amor e respeito, acima de tudo. Te amo”, disse ela.

Nos comentários, os fãs deixaram recados carinhosos para o casal. “Casal mais lindo”, disse um seguidor. “Casal de craques”, declarou outro. “Felicidades para vocês”, contou mais um. “Vocês são demais. Viva a vida”, comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milene Domingues 🅰️➕ (@milenedomingues)

Milene Domingues surge de biquíni

A comentarista esportiva Milene Domingues agitou as redes sociais ao mostrar sua beleza deslumbrante. A musa apareceu só de biquíni estiloso e fio-dental ao curtir um dia de beleza.

A estrela foi fotografada em uma clínica enquanto estava apenas de biquíni fininho e ostentou sua barriga trincada e as pernas musculosas. "Flutuamos dentro dessa cápsula que é um ambiente único de isolamento sensorial , tem água com alta concentração de sais epsom conhecido também como sal amargo, que é rico em magnésio e está diretamente associado aos benefícios da flutuação, além do bem estar físico e mental. Nessa correria do dia a dia, já virou meu “vício” para desconectar", disse ela.