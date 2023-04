Filha de Thaeme completa 4 anos e ganha linda homenagem da mamãe: "Te amo infinitamente"

A cantora Thaeme recordou fotos do dia do nascimento da filha mais velha, Liz, e prestou uma linda homenagem

Liz, filha da cantora Thaeme Mariôto(37) e Fábio Elias, completou 4 anos de vida nesta quinta-feira, 20, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial na internet.

Em seu perfil oficial no Instagram, a sertaneja recordou algumas fotos do dia do nascimento da primogênita e rasgou elogios para a menina.

"4 aninhos da Liz… Da pra acreditar?! 20.04.19, dia que a minha pequena Liz veio ao mundo… E já que também é #tbt, bora relembrar seu primeiro e famoso click… Rs. Ela sempre atenta com esse olhar marcante que 'chegou chegando'…", começou a artista.

+ Filha de Thaeme faz pedido inusitado para sua festa de aniversário

Thaeme seguiu a homenagem: "Minha menina inteligente, amável, divertida, emotiva, brincalhona, meu eterno bebê. Como já dizia o significado do seu nome: MEU DEUS É JURAMENTO, MEU DEUS É ABUNDÂNCIA… Foi assim que Ele te entregou (pessoalmente) pra mim no sonho mais lindo que eu já tive…", acrescentou.

Por fim, a cantora sertaneja se declarou para Liz. "Desejo que o Papai do céu de proteja de todo mal e esteja sempre presente em seu coração e atitudes. Te amo infinitamente! #PedacinhoMeu #PedacinhoNosso", finalizou.

Confira a homenagem de Thaeme para a filha, Liz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Mesmo look

Recentemente, Thaeme usou as redes sociais para compartilhar uma montagem das filhas, Liz e Ivy (1). No registro, as meninas aparecem usando o mesmo vestido azul e a cantora falou sobre as herdeiras compartilharem o guarda-roupa.

"De irmã pra irmã… As duas com 1 ano e 6 meses… muito diferentes ou parecidas?! Muita gente me pergunta se a Ivy usa roupas que eram da Liz e a resposta é: ÓBVIO… 99% do guarda-roupa dela é herança da irmã…", confessou a artista.

"Aliás, eu sou a terceira filha de 3 irmãs lá em casa (a nossa eterna casa dos pais hehehe) então imagina, fui criada herdando peças que as 2 irmãs já tinham usado. E por aqui isso se repete, com muito orgulho! Aí quando não serve mais na Ivy, vai pra doação", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!