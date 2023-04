Prestes a completar 4 anos, filha de Thaeme faz pedido inusitado para sua festa de aniversário

A cantora Thaeme Mariôto contou aos fãs que sua filha mais velha, Liz, fez um pedido para seu aniversário de 4 anos

Nesta quarta-feira, 12, a cantora Thaeme Mariôto(37) encantou os seguidores das redes sociais ao recordar algumas fotos da festa de aniversário de três anos de sua filha mais velha, Liz.

Ao compartilhar as imagens em seu perfil oficial no Instagram, a artista falou sobre como o tempo está passando rápido, já que a primogênita completará quatro anos de vida no próximo dia 20.

"Liz já tá QUASE fazendo 4 aninhos, da pra acreditar, gente?! Parece que foi ontem que nasceu! O tempo tá passando rápido demais!", comentou a cantora no começo da legenda.

Em seguida, Thaeme contou que comemorá o aniversário de Liz em sua casa, e aproveitou para revelar um pedido inusitado que a menina fez para ela. "Vamos ver quem vai acertar o tema da festinha desse ano, que farei em casa mesmo pra ela, detalhe do pedido dela pra mim: mamãe, só quero crianças pra brincar comigo, sem adultos", revelou a famosa.

Além das fotos com Liz, a cantora também aparece em um dos registros ao lado do marido, Fábio Elias, e da filha caçula do casal, Ivy (1).

Confira as fotos de Thaeme com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Perda de peso

Thaeme Mariôto inspirou suas seguidoras ao revelar o antes e depois de sua perda de peso. A dupla de Thiago Bertoldo (33) ganhou 22 kg na gestação de sua segunda filha, Ivy, e fez um tratamento para melhorar a saúde e eliminar o ganho de peso.

"Antes e depois que me inspira a seguir em frente em busca da minha versão mais saudável. Deu muita diferença, né? Na verdade não existe milagre, gente. Tenho me cuidado, sim, com alimentação balanceada, saudável (na maioria dos dias) e voltei a malhar faz 3 meses… Essa combinação sempre dá certo! O equilíbrio é o segredo", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!