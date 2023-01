Thaeme Mariôto revela segredo para perder 22 kg

A cantora Thaeme Mariôto compartilhou o antes e depois de sua perda de peso nas redes sociais e falou sobre tratamento

Thaeme Mariôto (37) inspirou suas seguidoras na última quinta-feira, 5, ao revelar o antes e depois de sua perda de peso. A dupla de Thiago Bertoldo (33) ganhou 22 kg na gestação de sua segunda filha, Ivy (1), fruto do relacionamento com o empresário Fábio Elias, e fez um tratamento para melhorar a saúde e eliminar o ganho de peso: “Antes e depois que me inspira a seguir em frente em busca da minha versão mais saudável. Deu muita diferença, né?”, indagou a estrela.

Apesar da diferença, Thaeme, que também é mãe da pequena Liz (3), revelou que não existe mágica e que a fórmula para o emagrecimento intenso foi a moderação em sua rotina: “Na verdade não existe milagre, gente. Tenho me cuidado, sim, com alimentação balanceada, saudável (na maioria dos dias) e voltei a malhar faz 3 meses… Essa combinação sempre dá certo! O equilíbrio é o segredo.”, disse na legenda.

Segundo a sertaneja, além do incômodo estético, alguns problemas de saúde adquiridos após o ganho de peso da gestação também a ajudaram a buscar um acompanhamento especializado: “Pra quem não sabe, adquiri 22 kg na última gestação e a saúde ficou um caos. Colesterol, triglicérides, pressão descontrolada, etc. Perdi grande parte dos quilos nos primeiros 6 meses pós parto, depois disso achei necessário iniciar um tratamento personalizado”, contou na ocasião.

Nos comentários, Thaeme fez questão de esclarecer que passou por duas cesáreas e recebeu uma chuva de elogios: “Lindo de se ver o seu foco e sua determinação!”, mensagem deixada por uma fã, seguido de: “Eu tô aqui tentando conquistar o shape de ANTES tá Thaeme”, brincou outra seguidora.

