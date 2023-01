Em dia de TBT, Thaeme Mariôto recorda clique fantasiada de Wandinha

Thaeme Mariôto ganhou elogios dos fãs ao publicar nas redes sociais um clique antigo fantasiada da personagem Wandinha

A cantora Thaeme Mariôto(37) aproveitou o dia de TBT para recordar um clique antigo. A sertaneja surpreendeu os seguidores ao compartilhar no feed do Instagram uma foto fantasiada de Wandinha, personagem da série da Netflix.

Na imagem publicada nesta quinta-feira, 5, ela aparece com os fios escuros, com tranças e um vestido, acompanhada da filha, Liz (3), que na época era bebê. A artista ainda contou que se fantasiou para participar do 'Programa da Maisa', que era exibido no SBT.

"Pega esse #tbt de quando eu fui de #Wandinha no programa da @maisa kkkkkkk… Eu e a Liz (que tinha meses na época)", disse Thaeme, que ainda pediu indicações de séries. "Falando na Wandinha, acabei a série e preciso de indicações de novas pra ver quando tiver um tempinho… Me conta nos comentários, qual a melhor série que já assistiu e quais me indicaria agora?", completou.

Os internautas elogiaram a recordação. "Lindas. Passou tão rápido", disse uma seguidora. "Lembro desse programa como se fosse ontem, foi muito legal", afirmou outra. "Que perfeita de Wandinha", falou uma fã.

Além de Liz, a cantora Thaeme também é mãe de Ivy. As duas são fruto de seu relacionamento com Fábio Elias. Recentemente, ela explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova foto em que aparece sorridente com a filha caçula. Na imagem, a bebê aparece usando um body preto e uma saia de oncinha. "Sorriso de quem… Vocês completam!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Confira o TBT de Thaeme Mariôto:

