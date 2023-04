Thaeme mostra as filhas usando o mesmo vestido: "De irmã pra irmã"

A cantora Thaeme Mariôto mostrou as filhas com o mesmo vestido e falou sobre elas dividirem o guarda-roupa

Thaeme Mariôto(37) usou as redes sociais para compartilhar uma montagem das filhas, Liz (3) e Ivy (1). No registro, as meninas aparecem usando o mesmo vestido azul e a cantora falou sobre as herdeiras compartilharem o guarda-roupa.

"De irmã pra irmã… As duas com 1 ano e 6 meses… muito diferentes ou parecidas?! Muita gente me pergunta se a Ivy usa roupas que eram da Liz e a resposta é: ÓBVIO… 99% do guarda-roupa dela é herança da irmã…", confessou a artista.

Em seguida, Thaeme contou que também herdava as roupas das irmãs mais velhas quando era criança. "Aliás, eu sou a terceira filha de 3 irmãs lá em casa (a nossa eterna casa dos pais hehehe) então imagina, fui criada herdando peças que as 2 irmãs já tinham usado."

A cantora ainda contou que quando as roupas não servem mais para nenhuma das duas filhas, ela manda as peças para a doação. "E por aqui isso se repete, com muito orgulho! Aí quando não serve mais na Ivy, vai pra doação", finalizou.

Confira a foto das filhas de Thaeme com o mesmo vestido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Pedido inusitado

Na última quarta-feira, 12, a cantora Thaeme encantou os seguidores das redes sociais ao recordar algumas fotos da festa de aniversário de três anos de sua filha mais velha, Liz. Ao compartilhar as imagens, ela falou sobre como o tempo está passando rápido, e ainda contou um pedido inusitado que a menina fez para seu aniversário.

"Liz já tá QUASE fazendo 4 aninhos, da pra acreditar, gente?! Parece que foi ontem que nasceu! O tempo tá passando rápido demais! Vamos ver quem vai acertar o tema da festinha desse ano, que farei em casa mesmo pra ela, detalhe do pedido dela pra mim: mamãe, só quero crianças pra brincar comigo, sem adultos", disse a famosa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!