Fernanda Lima passa virada do ano com mechas coloridas no cabelo: "Divertida"

Fernanda Lima encerrou neste ano o contrato com a Globo, onde além de apresentar programas, atuou em novelas

A apresentadora Fernanda Lima (45) mostrou o look que usou para a virada do ano: regata e cabelos coloridos. Ela disse que está feliz com o encerramento de 2022.

"Eu vou virar esse ano colorida, divertida, brilhosa, com fé no peito, vermelha e feliz da vida! Espero o mesmo para quem leu esse recado. Vem 23, vem com tudo!", ela disse nas redes sociais.

Fernanda Lima relembra sua breve carreira de atriz de novelas e desabafa

Fernanda Lima surpreendeu os fãs ao fazer um desabafo nas redes sociais sobre a sua carreira como atriz. Ela atuou nas novelas Bang Bang e Pé na Jaca, ambas na Globo, mas contou que sofreu com as críticas que recebeu na época.

A artista lembrou que era iniciante e foi detonada pela imprensa especializada. Tanto que, depois das duas experiências em novelas, ela decidiu se dedicar apenas ao mundo da apresentação de programas de TV.

"Depois do post relação aberta, acabei mergulhando em meu passado para buscar algumas cenas das duas novelas que vocês pediram. O que era pra ser uma busca rápida e divertida acabou mexendo fundo em mim. Nunca fui atriz e não estudei pra esse lindo e difícil ofício, porém assim que minha participação no Video Game se encerrou em 2005, na falta de algum programa pra apresentar, fui testada para o papel de Diana Bullock em Bang Bang, novela faroeste da Globo. Passei. Me joguei completamente naquela aventura, talvez para driblar a minha nenhuma experiência como atriz. Foi duríssimo", disse ela.

E completou: "Todos os problemas que a novela enfrentou foram creditados a mim. A imprensa me massacrou. Sofri, chorei, ralei muito para dar o melhor que pude quando nem força tinha mais. Quando terminou, fui escalada para encarar mais uma protagonista, a top model metida a besta Maria Bô, de Pé na Jaca. Como sou destemida e não gosto de me esconder, me joguei novamente. Ainda sem muita experiência, cheguei a me divertir com o texto leve e às vezes nonsense. Ao fim da experiência de viver dois anos entre estúdios e externas em cerca de 25 cenas por dia, resolvi focar de uma vez por todas no meu objetivo principal que era apresentar programas na TV Globo".