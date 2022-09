Fernanda Gentil se declara para Priscila Montandon: ''Sorte a minha ter você como minha mulher''

Apresentadora Fernanda Gentil presta linda homenagem no aniversário de 40 anos da esposa, Priscila Montandon

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 07h17

A apresentadora Fernanda Gentil (35) usou as redes sociais para fazer uma linda declaração de amor para a esposa, Priscila Montandon!

No domingo, 04, Priscila completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem mais que especial da amada, com quem está desde setembro de 2016.

Em seu feed, a jornalista compartilhou um vídeo reunindo momentos das duas e em família e se derreteu ao falar sobre a mulher.

“Hoje minha mulher faz 40 anos, e tem sido muito encantador ver tão de perto a transformação que essa idade traz. Mas mais lindo do que ver você se abrir para os 40, foi sentir essa mudança. Eu senti você se transformar de forma íntima e bela,para pegar totalmente, e de uma vez por todas, as rédeas da sua vida.Percebi você mais certa de si e das suas decisões. Me assustei, confesso, com súbitas vontades e impulsivas mudanças de rumo - até que entendi que eram “súbitas” e “impulsivas” só pra mim… porque aí dentro elas estavam crescendo, amadurecendo e finalmente estavam prontas para saírem e te fazerem ser mais você ainda - e fizeram", começou escrevendo.

"Foi desafiador sincronizar as proporções e alinhar intensidades com uma mulher prestes a fazer 40 anos. Aos poucos fui entendendo o meu papel nisso tudo, interpretando os sinais, dando os descontos necessários, e respeitando o espaço que você precisava para fazer, afinal, o que há de mais importante pra quem chega na flor da idade; desabrochar. Hoje, com 40 anos, a minha mulher é mais madura, certa do que quer e principalmente do que não quer. É extremamente competente e profissional. Luta com tanta verdade e vontade pelo que quer, que é a prova viva do que deveríamos ter como lema; não há lugar onde a gente não possa chegar.Uma mulher de decisão firme, mas disposta a mudar sim caso provem o contrário(mas caprichem nos argumentos)", continuou a famosa.

"Eu tenho do meu lado uma mulher que ama sem medida e diz que ama. Que fica triste e diz que tá triste. Que sente saudade e diz que tá com saudade. Que segura a minha barra quando preciso e quando nem sei que preciso. Uma mulher muuuuito diferente de mim em vários aspectos do dia a dia, é verdade, mas minha alma gêmea nos assuntos mais importantes da vida. Uma mulher que eu quero caminhando do meu lado, de mãos dadas - seja subindo ou descendo ladeira - exatamente como tem sido nos últimos 6 anos", disse a mãe de Lucas e Gabriel.

"Que delícia sentir o tempo passar com você. Aliás se existe um consolo para a velocidade do tempo, é justamente estar em boa companhia enquanto ele voa. Eu não poderia ter alguém melhor. Sorte a minha ter você como minha mulher, uma(linda)mulher de 40 anos. Feliz aniversário. Eu te amo com todo o meu coração", finalizou Fernanda.

"Parabéns!!!!", desejou Fátima Bernardes nos comentários. "Viiiiiiivaaaaa!!!!", disse Tadeu Schmidt. "Aaaaaaaah que coisa mais linda. Vivaaa", disse uma fã. "Que lindo!!! Parabéns pra essa linda mulher chamada Priscila", falou outra internauta. "O amor é tão lindo!", destacou uma terceira.

Fernanda Gentil visita família de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas

Recentemente, Fernanda Gentil surgiu em um momento fofo ao lado de Roque e Raul, de 7 meses, os filhos gêmeos de Fabiula Nascimento (44) e Emílio Dantas (39). A jornalista visitou a casa dos atores, que fica no mesmo condomínio que o dela, e foi flagrada pela mamãe coruja brincando com os meninos sentada no chão. Fabiula compartilhou a imagem nos Stories do Instagram para celebrar a visita. "Dindinha", escreveu a atriz. Fernanda, então, respostou a imagem em seu perfil no Instagram e se declarou para Roque e Raul. "Dinda ama muito", se derreteu ela na legenda.

