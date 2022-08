Fernanda Gentil visita filhos gêmeos de Fabiula Nascimento e se derrete: "Dinda ama"

A jornalista Fernanda Gentil mostrou uma foto brincando com os gêmeos, Roque e Raul, e se derreteu pelos meninos

Na tarde desta quinta-feira, 25, Fernanda Gentil (35) surgiu em um momento fofo ao lado de Roque e Raul (7 meses), os filhos gêmeos de Fabiula Nascimento (44) e Emílio Dantas (39). A jornalista visitou a casa dos atores, que fica no mesmo condomínio que o dela, e foi flagrada pela mamãe coruja brincando com os meninos sentada no chão.

Fabiula compartilhou a imagem nos Stories do Instagram para celebrar a visita. "Dindinha", escreveu a atriz. Fernanda, então, respostou a imagem em seu perfil no Instagram e se declarou para Roque e Raul. "Dinda ama muito", se derreteu ela na legenda.

Quem também publicou um clique fofo com os gêmeos foi a atriz Thalita Carauta (39). A atriz também esteve na casa de Fabiula e Emílio na última terça-feira, 23, e contou que curtiu muito os bebês. "Tia Thalita se acabou ontem, botei Raul pra dormir e Roque pra acordar. Meu coração tá até agora cheio dengo. Fabi ula e Emílio Dantas, amo vocês", escreveu a artista ao mostrar o clique com os gêmeos.

Confira o clique de Fernanda Gentil ao lado dos gêmeos Roque e Raul:

Fernanda Gentil com Roque e Raul - Foto: Reprodução/Instagram

