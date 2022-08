Thalita Carauta surge em clique fofo com os filhos de Fabiula Nascimento e Emílio Dantas

A atriz Thalita Carauta se derreteu ao compartilhar alguns cliques com Roque e Raul, filhos dos atores

Na tarde desta quarta-feira, 24, Thalita Carauta (39) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de um encontro muito especial.

A artista visitou os filhos gêmeos dos atores Fabiula Nascimento(44) e Emílio Dantas (39), e se derreteu ao surgir ao lado Roque e Raul (7 meses). "Os ciclos, né...? Que emocionante foi ver essa família que começou com 2 e agora já são 7", começou a artista na legenda da publicação em que aparece na primeira foto com os dois bebês.

No segundo clique, a tia coruja aparece segurando um dos gêmeos. "Tia Thalita se acabou ontem, botei Raul pra dormir e Roque pra acordar. Meu coração tá até agora cheio dengo", acrescentou ela, que em seguida se declarou para os papais. "Fabiula e Emílio Dantas, amo vocês", completou.

Os seguidores de Carauta elogiaram os cliques com os pequenos. "Muito amor", disse uma internauta. "Ahh que delícia de encontro", escreveu outra. "Eles são tão lindos. Que Deus abençoe", falou uma fã. "Te amamos tanto", comentou Fabiula.

Confira as fotos de Thalita Carauta com Roque e Raul:

Aniversário em família

Na última sexta-feira, 18, Fabiula Nascimento completou 44 anos de vida e comemorou a data em família. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto com Emílio e os filho, Roque e Raul, e refletiu sobre seu novo ano. "Na verdade e no amor transbordante do meu ser. No que me é mais caro. No que me faz viva , atenta e forte. Nada me falta. Estou vivíssima!", escreveu ela.

