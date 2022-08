Fabiula Nascimento comemora aniversário ao lado da família: "Amor transbordante"

Nas redes sociais, a atriz Fabiula Nascimento surgiu ao lado do marido e dos filhos gêmeos, e comemorou o aniversário

Dia de festa! Fabiula Nascimentocompletou 44 anos de vida nesta sexta-feira, 18, e comemorou a data especial ao lado da família.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto com Emílio Dantas (39) e os filhos do casal, os gêmeos Roque e Raul (7 meses), e refletiu sobre seu novo ano. "Na verdade e no amor transbordante do meu ser. No que me é mais caro. No que me faz viva , atenta e forte. Nada me falta. Estou vivíssima!", escreveu ela, que mostrou o bolo de aniversário e alguns docinhos.

Nos comentários, Fabiula recebeu mensagens de felicitações. "Linda, parabéns", disse uma seguidora. "Parabéns, parceira, foi lindo ter esse momento com vocês e conhecer sua família de perto! Já quero mais!!", escreveu o ator David Junior. "Queridos do coração. Sua alegria é minha também. Muitas e muitas alegrias te desejo", falou o ator Marcelo Medici. "Feliz aniversário querida! Você merece todo esse amor e que seu novo ano seja pleno", comentou Mouhamed Harfouch.

Mesversário dos filhos

No último dia 9, os gêmeos Roque e Raul completaram sete meses de vida e ganharam uma festa em família para comemorar a data especial. Nas redes sociais, Fabiula postou algumas fotos da comemoração e se derreteu pelos herdeiros. "7 meses de tudo aquilo e mais um pouco. Maboys", escreveu a atriz. Depois foi a vez de Emílio celebrar. "7 meses com nossos dinossauros! Tá ficando difícil escolher as fotos", disse ele.

