Fabiula Nascimento e Emílio Dantas celebram os 7 meses dos filhos gêmeos: "Nossos dinossauros"

Os atores Fabiula Nascimento e Emílio Dantas mostraram a comemoração do mesversário dos filhos, Roque e Raul

Fabiula Nascimento (43) e Emílio Dantas(39) encantaram os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 9, ao compartilharem as fotos da comemoração do mesversário dos filhos.

Os gêmeos Roque e Raul completaram sete meses de vida e ganharam uma festa em família para comemorar a data especial. Os papais corujas publicaram uma sequência de cliques fofos em que os meninos aparecem sorridentes e se derreteram.

"7 meses de tudo aquilo e mais um pouco. Maboys", escreveu Fabiula na legenda da publicação. Depois foi a vez de Emílio celebrar. "7 meses com nossos dinossauros! Tá ficando difícil escolher as fotos", confessou o ator.

Os artistas ainda contaram que o bolo dos meninos foi um presente dos apresentadores do programa Papo de Segunda, do GNT. "Dessa vez com bolinho dos tios João Vicente de Castro, Emicida, Fabio Porchat, Francisco Bosco e da galera do #papodesegundanognt", completou.

Beleza natural

Fabiula Nascimento recebeu uma chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar um clique todo natural nas redes sociais. Na imagem, a artista posou sem maquiagem na web e impressionou. "Mãe de 5", disse a atriz, se referindo aos herdeiros com Dantas e os cachorrinhos, Chã, Patinho e Lagarto, que são parte da família.

