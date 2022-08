Fabiula Nascimento esbanja beleza natural ao posar sem maquiagem: ''Mãe de 5''

Atriz Fabiula Nascimento, esposa de Emilio Dantas e mãe dos gêmeos Raul e Roque, posta foto sem maquiagem e arranca elogios dos fãs

A atriz Fabiula Nascimento (43) recebeu uma chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar um clique todo natural nas redes sociais nesta terça-feira, 09!

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a artista que está longe das telinhas desde sua participação na série Sob Pressão em 2020 e está em cartaz no cinema como a Mãe Fantasma, no filme Pluft, o Fantasminha, posou sem maquiagem na web e impressionou.

A esposa do ator Emilio Dantas (39) e mãe dos gêmeos Raul e Roque, de apenas 6 meses, apareceu sorridente na postagem. "Mãe de 5", disse Fabiula, que completa 44 anos no próximo dia 18 de agosto, se referindo aos herdeiros com Dantas e os cachorrinhos, Chã, Patinho e Lagarto, que são parte da família.

Nos comentários, Fabiula recebeu curtidas e comentários de anônimos e famosos, que destacaram sua beleza. "Fod***", disse Nanda Costa. "Gostosa da minha vida", exaltou Denise Barcelos. ""Lindaaaaaa! Mãezonaaaa!", destacou Alexandra Martins. "E continua linda. Da pra fazer mais 5. Kkkk", "Maravilhosa", " a mulher mais linda do mundo", "Que gatona!!", "A mais linda", "Sorriso encantador lindíssima"

Nos Stories, Fabiula Nascimento mostrou que a família recebeu a visita de amigos, o ator Felipe Montanari (42), a esposa, Carmela, e o filho do casal, Erico. Carmela aproveitou para se declarar para a amiga, recordando quando se conheceram. "Nos conhecemos em 2015, e foi match instantâneo. De lá pra cá eu a vi navegar o rio da vida lindamente até desaguar nessa família maravilhosa. A Biula é garra, coragem e honestidade. Uma leoa que não foge à luta, uma mulher que sabe amar. Me sinto orgulhosa e grata por de alguma forma fazer parte desse trajeto e abençoo suas vitórias. Te amo @fabiulaa", declarou Carmela. "Te amo!!! É na honestidade que os melhores encontros acontecem", celebrou a atriz nos comentários.

Fabiula Nascimento mostra introdução alimentar dos gêmeos

Recentemente, Fabiula Nascimento revelou que Raul e Roque iniciaram a introdução alimentar. A famosa compartilhou um clique fofo em que os bebês aparecem sorridentes, mostrando que eles começaram a consumir outros alimentos além do leite materno. "Nova etapa na vida dos meus boys. Começamos a introdução alimentar e tá babado!!! Kkkk A primeira vez de qualquer situação é tão emocionante", disse a mamãe coruja.

