Fabiula Nascimento mostra introdução alimentar dos gêmeos com Emilio Dantas: ''Tá babado!''

Atriz Fabiula Nascimento encanta ao revelar que deu início à introdução alimentar dos gêmeos com Emilio Dantas, os pequenos Raul e Roque

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 11h47

A mamãe coruja Fabiula Nascimento (43) compartilhou um momento importante da evolução dos filhos nas redes sociais nesta quarta-feira, 03!

A atriz revelou que os gêmeos Raul e Roque, de apenas 6 meses, frutos de seu casamento com o ator Emilio Dantas (39) iniciaram a introdução alimentar. Em seu feed no Instagram, ela compartilhou um clique fofo em que os bebês aparecem sorridentes, mostrando que eles começaram a consumir outros alimentos além do leite materno.

"Nova etapa na vida dos meus boys. Começamos a introdução alimentar e tá babado!!! Kkkk A primeira vez de qualquer situação é tão emocionante", disse Fabiula ao legendar a postagem.

Recentemente, Fabiula contou sobre a rotina com os herdeiros. “Eu quis muito essa maternidade. Eles são fantásticos e precisam bastante de mim. Eles mamam sob livre demanda, ajudam. Metade do trabalho eles é que fazem. São muito bonzinhos, espertos. Não posso nem reclamar porque tenho um parceiro que me ajuda muito, estou empregada, rede de apoio, tenho a Rose que trabalha comigo aqui em casa, amigas superpresentes...”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Confira os filhos de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas na introdução alimentar:

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas são flagrados de roupão com os filhos

Fabiula Nascimento e o marido, Emilio Dantas, foram clicados em um momento fofo com os filhos gêmeos, Roque e Raul. A família foi vista na saída da aula de natação na manhã desta quarta-feira, 3, no Rio de Janeiro, usando roupão de banho.

