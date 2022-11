Fafá de Belém rasga elogios ao comemorar aniversário de Alcione: "Rainha"

Fafá de Belém prestou uma homenagem especial no aniversário de 75 anos da cantora Alcione

Fafá de Belém (66) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Alcione, que completou 75 anos nesta segunda-feira, 21.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de cliques ao lado da aniversariante do dia, e relembrou o começo da carreira das duas.

"Chegamos juntas, ela do Maranhão e eu do Pará. Tínhamos o mesmo empresário, coitado kkkk, mas entre o nosso temperamento, tinha um anjo, o homem mais elegante, doce, educado, a voz mais fabulosa do planeta, que era Emílio Santiago. Então, éramos nós três, lá atrás, há quase 50 anos", recordou.

Fafá seguiu a homenagem rasgando elogios a Alcione. "Minha amiga querida, essa voz que não tem dor, essa fala que não tem trava, e essa dona da p**** toda. Com vocês, senhoras e senhores: Dona Alcione Nazaré! Ela não é uma qualquer!", acrescentou.

E finalizou desejando um feliz aniversário para a artista. "Minha irmã, rainha do cuxá, te desejo o mundo sempre. Um mundo de amor, de saúde, de alegria, de sonhos, de abundância, um mundo da música, do teu Maranhão, do Brasil, O MUNDO! Que mesmo sendo do tamanho que ele é, ainda é pequeno pra ti e para o teu talento. Feliz Aniversário, Marrom! Te amo!".

Confira a homenagem de Fafá de Belém no aniversário de Alcione:

