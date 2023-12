Esposa de Tiago Leifert abre a intimidade e mostra fotos da família

Ao lado da filha e de parentes, esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin, surge em fotos de Natal; jornalista encantou com cliques raros

A esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin, encantou ao mostrar como foi o Natal da família deles. Nesta segunda-feira, 25, a jornalista compartilhou os registros raros de sua intimidade com os parentes e chamou a atenção dos internautas com os cliques inéditos.

Ao lado de sua única filha com o apresentador, a pequena Lua, de dois anos, que luta contra um câncer nos olhos, a loira surgiu radiante em um momento cheio de amor. Em outra foto, Daiana Garbin posou com os familiares.

"Da nossa família para a sua! Desejamos um Natal abençoado de muita saúde, amor e alegria!", disse ela na legenda.

Recentemente, a esposa do ex-global encantou ao postar um vídeo cheio de amor com Lua. A mamãe coruja ainda comentou na ocasião sobre o estado de saúde de Lua, diagnosticada com retinoblastoma, câncer nos olhos.

Tiago Leifert atualiza tratamento da filha

Tiago Leifert atualizou o estado de saúde da filha, fruto do relacionamento com a jornalista Daiana Garbin. Lua, de 2 anos, foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que atinge os olhos, quando tinha menos de um ano.

"Ela está tratando ainda. A gente não considera em fase de controle, tecnicamente. Com criança é diferente. A gente segue muito em cima e com muito frio na barriga ainda", explicou no programa "Pânico", da Jovem Pan. Em conversa com Emílio Surita, o apresentador falou também sobre o desenvolvimento de Lua. Segundo ele, a pequena não é privada de nada.

"Ela tá bem, ela tem uma infância normal dentro do possível. E ela é terrível, ela é uma criança de dois anos daquela clássica, que derruba tudo, que quebra tudo, que gosta de pular, gosta de aprontar. Mas a gente tem que interromper a infância dela diversas vezes, para ir no GRAACC [Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer] , para olhar como está o tratamento", explicou.