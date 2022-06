Tiago Leifert desabafa sobre tratamento da filha: 'Estou totalmente conformado'

Tiago Leifert conta sobre os aprendizados após descobrir que a filha está com câncer e fala sobre sua fé

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 09h47

O apresentador Tiago Leifert desabafou ao comentar sobre a luta da filha, Lua (1), fruto do casamento com Daiana Garbin, contra o câncer nos olhos, chamado de retinoblastoma. Em participação no podcast Cara a Tapa, ele relembrou o motivo para ter demorado para revelar sobre a doença da filha publicamente.

“Demorei para falar no assunto porque não tinha condição. Hoje eu tenho condição, nem choro mais. Estou totalmente conformado e a gente está na batalha, na luta. E é muito mais uma coisa de 'vamos para o pau' do que ficar 'por que aconteceu isso comigo?'”, disse ele.

Inclusive, ele contou que chegou a se questionar sobre o motivo para a doença ter atingido sua filha. “'Por que eu?' Mas por que não eu? É aleatório. Para nossa sorte, caiu nessa criança e não numa outra que não tem condição [de ser tratada] – e a gente tem. Na vida, todo mundo vai ter uma pedra para empurrar em cima da ladeira – e a minha vida foi fácil para caramba. Quando eu pegava minha filha no colo, minha sobrinha, eu só rezava: 'que nada aconteça com eles, que aconteça em mim, mas não com eles – e mesmo assim aconteceu. Sabe por quê? Porque é aleatório”, declarou.

O comunicador ainda falou do aprendizado que teve na vida com o câncer da filha. “O que me ensinou foi [a respeito de] ansiedade. Era uma pessoa muito mais ansiosa, e o câncer é uma 'master class' em calma. Porque você não enxerga nada além de um mês. E os médicos falam isso para você, dia a dia, exame a exame”, relembrou.

Por fim, Tiago Leifert comentou sobre sua fé. “Eu acredito em Deus muito mais agora. Tenho uma fé 'monstra' na cura da minha filha. Todo mundo tem uma pedra para carregar. Essa é a minha”, contou.

Estado de saúde da filha de Tiago Leifert é estável

A pequena Lua ainda está em tratamento contra o câncer. Recentemente, o tratamento completou 7 meses e Tiago Leifert e Daiana Garbin contaram sobre a evolução da saúde da herdeira.

"Nesta semana a Lua completou 7 meses de tratamento, é bastante tempo. A gente gravou aquele vídeo original em janeiro e desde então tem gente perguntando: 'Como é que ta a Lua, vocês não falam nada!'. Eu já tinha avisado naquela semana que o tratamento é lendo, demora muito e que a gente voltaria aqui quando a gente pudesse contar alguma coisa e agora, completando 7 meses, acho que a gente está em um momento legal para pelo menos atualizar todo mundo que está preocupado e todo mundo que torceu por nós, sobre como as coisas estão andando.", disse Tiago.

"E eu estou falando as coisas estão andando, porque ainda estão andando. A gente gostaria de muito de chegar aqui e falar: "Acabou! Estamos de férias! Vamos para o shopping!", mas não é esse o momento ainda.", continuou ele.

Em seguida, Daiana reforçou a melhora da pequena e lembrou alguns tratamentos que ela fez nesse tempo: "Ainda é muito cedo pra gente falar em cura, mas nesse momento o quadro dela é considerado estável. A doença está estável! A nossa pequeninha passou por muita coisa, foram 7 seções de quimioterapia mais uma cirurgia."