Após 7 meses de tratamento, Tiago Leifert e Daiana Garbin atualizam estado de saúde da filha, Lua: ''A doença está estável!''

Tiago Leifert e Daiana Garbin usaram as redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha, Lua

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 18h32

Nesta sexta-feira, 6, Tiago Leifert (41) e Daiana Garbin (40) usaram suas redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha, Lua (1), que está passando por um tratamento após descobrir um câncer no olho.

O casal publicou um clique onde eles aparecem falando juntos sobre a herdeira, e comentando sobre os 7 meses de tratamento que já se passaram: "Nesta semana a Lua completou 7 meses de tratamento, é bastante tempo. A gente gravou aquele vídeo original em janeiro e desde então tem gente perguntando: 'Como é que ta a Lua, vocês não falam nada!'. Eu já tinha avisado naquela semana que o tratamento é lendo, demora muito e que a gente voltaria aqui quando a gente pudesse contar alguma coisa e agora, completando 7 meses, acho que a gente está em um momento legal para pelo menos atualizar todo mundo que está preocupado e todo mundo que torceu por nós, sobre como as coisas estão andando.", disse Tiago.

"E eu estou falando as coisas estão andando, porque ainda estão andando. A gente gostaria de muito de chegar aqui e falar: "Acabou! Estamos de férias! Vamos para o shopping!", mas não é esse o momento ainda.", continuou ele.

Em seguida, Daiana reforçou a melhora da pequena e lembrou alguns tratamentos que ela fez nesse tempo: "Ainda é muito cedo pra gente falar em cura, mas nesse momento o quadro dela é considerado estável. A doença está estável! A nossa pequeninha passou por muita coisa, foram 7 seções de quimioterapia mais uma cirurgia."

"E a nossa pequena está sempre alegre, sempre pulando! Ela se recupera super bem, ela é muito forte, ela aguenta bem! Então o que a gente pode contar pra vocês é que nesse momento o quadro está estável e a gente precisa observar tudo muito de perto.", disse a mamãe, super orgulhosa.

Por fim, o casal ainda aproveitou para fazer um alerta: "A gente queria deixar aqui de novo o alerta aos pais! Leve o seu bebezinho ao oftalmologista no primeiro ano de vida! Se for possivel, com seis meses, depois de novo com 1 ano, a cada seis meses é bom.".

Rapidamente, os comentários do post passaram a se encher com mensagem positivas para Lua: "Vai dar tudo certo!", disse um. "Que alegria! Deus abençoe!", escreveu outro. "Que notícia boa!", falou um terceiro.

Alguns famosos também deixaram seus recados: "Torcendo muito! Lua vai se recuperar 100%! Orando por vocês", escreveu Ana Clara Lima (25). "Seguimos!", falou Fernanda Gentil (35). "Que as notícias sejam cada vez melhores. Contem comigo nessa corrente.", disse ainda Fátima Bernardes (59).

Confira o vídeo de Tiago Leifert e Daiana Garbin atualizando o estado de saúde da filha, Lua: