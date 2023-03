Tiago Leifert faz oração junto com a esposa e a filha em uma igreja

Esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin mostra foto da família abraçada: 'Dia de receber a benção'

O apresentador Tiago Leifert (42) e a esposa, a jornalista Daiana Garbin (41), viveram um momento de carinho em família nesta segunda-feira, 13. Os dois foram fotografados abraçados e a filha, Lua (2), no colo durante uma oração para uma santa na igreja.

A família foi celebrar a Nossa Senhora de Caravaggio e registrou o momento nas redes sociais. Daiana foi a responsável por compartilhar o retrato com o marido e a filha.

“Dia de receber a benção de Nossa Senhora de Caravaggio. Nossa Senhora do Caravaggio, rogai por nós!”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que a filha de Tiago Leifert luta contra o câncer nos olhos. Ela foi diagnosticada pouco antes do seu aniversário de 1 ano de vida e segue em tratamento de quimioterapia. Em janeiro deste ano, o papai coruja falou sobre como anda a saúde da herdeira.

“Hoje, 29 de janeiro, faz um ano que eu e a Dai postamos aquele vídeo falando do tratamento oncológico da Lua, nossa filha. E nosso objetivo era que pais pudessem procurar ajuda antes do que a gente conseguiu, que os pais pudessem diagnosticar seus filhos antes do que a gente conseguiu. E deu certo. Nesse último ano, várias crianças que têm retinoblastoma conseguiram ir ao médico antes graças ao sinais que falamos naquele vídeo e os pais ficaram atentos graças ao caso da Lua. É muito importante levar a criança no oftalmo a cada seis meses”, disse ele.

Então, Leifert falou sobre o tratamento da filha. Ele contou que ela segue em tratamento e ainda não tem previsão de alta médica. “E sobre a Lua, ah, como está a Lua… A Lua entra hoje no 16º mês de tratamento. Tratamento oncológico é assim mesmo, é longo, é difícil, tem altos e baixos. Então, ainda sem previsão, ela vai continuar tratando. Ela tem muita coisa para fazer. E ela é uma criança de dois anos, agora ela aprendeu a dar cambalhota e pular no sofá. Além de tudo, é uma criança de dois anos e estamos eu e a Daiana falando: ‘Não, Lua!, Cuidado, Lua’. Eu sei que vocês me entendem”, contou.

