Esposa de Tadeu Schmidt usa mesma calça desde 1998 em comemoração: 'Inesquecível'

Celebrando 25 anos de casada, esposa de Tadeu Schmidt surpreende ao mostrar peça de roupa que usa desde 1998

O apresentador Tadeu Schdmit não para de comemorar os 25 anos de casamento com a esposa e mãe de suas filhas, Ana Cristina. Nesta quarta-feira, 31, o jornalista compartilhou um vídeo do jantar especial que tiveram para celebrar a união e divertiu com os detalhes.

O casal foi para um restaurante degustar vários pratos e vinhos. Mas antes, a mulher do comandante do Big Brother Brasil exibiu seu look do dia, que tinha uma peça marcante. Ana Cristina então apareceu usando a calça que veste desde 1998 para comemorar o aniversário de casamento.

Após tomarem várias taças de vinho, os pombinhos surgiram se divertindo muito e, no final, Tadeu Schmidt conseguiu arrancar lágrimas da companheira com um presente muito especial: um coração de ouro com a frase de uma música, "É ele para mim, eu para ele na vida, Ele me disse, me jurou pela vida".

“C’est lui pour moi Moi pour lui Dans la vie” Ana Cristina sempre diz que essa frase, da música “La Vie en Rose”, define o nosso amor. Pra celebrar nossas bodas de prata, tivemos um jantar delicioso, algumas taças de diferentes vinhos, e a nossa frase marcada no coração. INESQUECÍVEL! 26 anos são bodas de que, mesmo? Já tô pensando na próxima celebração…", brincou o apresentador.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com o detalhe da roupa da esposa do global. Afinal, não é todo mundo que consegue vestir a mesma calça há tanto tempo. "Meu sonho usar a mesma calça", disseram. "Que lindos! Me emocionei", falaram outros.

Leia também:Tadeu Schmidt celebra 25 anos de casado com Ana Cristina: "Sempre juntos"

Veja o vídeo da comemoração de Tadeu Schmidt e da esposa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Já viu? Mãe de Tadeu Schmidt aparece em clique raro com o apresentador: ''Maravilhosa''

A mãe de Tadeu Schmit (48), Janira Bezerra Schmidt (89), encantou ao aparecer em fotos na rede social do filho. Celebrando os 89 anos da mãe, o global compartilhou clique do momento em família e falou sobre já estar planejando a festa do próximo ano.

Em um restaurante luxuoso, o comandante do BBB apareceu curtindo o momento ao lado dos familiares em uma mesa.

"10 de maio. Aniversário da Dona Janira! Parabééééééééééééns, mãe! Celebrando 89 anos maravilhosa e já planejando a grande comemoração dos 90! Vai ser demais! Seja feliz, Dona Janira!", disse ele na legenda do post.

Nos comentários, os internautas celebraram o aniversário de Janira. "Parabéns para mamãe", desejaram os seguidores. "Que fofa!", admiraram outros a senhora. Veja as fotos aqui.