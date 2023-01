Esposa de Pedro Scooby passa final de ano em hospital com filha: "Eu e o amor da minha vida"

A esposa de Pedro Scooby acompanhou a filha, que passou por duas cirurgias logo após nascer

A modelo Cíntia Dicker (36) passou o final do ano de 2022 no hospital com a filha, Aurora, mas com um espírito de gratidão. A bebê passou por duas cirurgias logo após nascer.

Dicker, que recentemente deu à luz ao quarto filho de Pedro Scooby (34), compartilhou uma imagem do quarto do hospital com um balão na cama da menina, celebrando o ano novo.

"Eu e o amor da minha vida todinha desejamos um feliz ano novo com muita saúde, paz, empatia e amor para o mundo e para você", desejou a modelo.

Filha de Pedro Scooby tem madrinha influencer queridinha dos famosos; saiba quem é

Carol Sampaio (40) é uma das promoters de eventos mais conhecidas do Brasil. Ela, que possui mais de 760 mil seguidores no Instagram, é responsável por montar as listas de celebridades que vão integrar camarotes de festas, festivais e celebrações como Rock in Rio e Carnaval. A influenciadora já trabalha há mais de 20 anos na área, e é a criadora do Baile da Favorita.

Além da organização das festas dos famosos, ela também é muito querida entre as celebridades. Sampaio já foi madrinha nos casamentos de nomes como Preta Gil e Rodrigo Godoy, Thiaguinho e Fernanda Souza e Ticiane Pinheiro e César Tralli. A empresária também organizou o casamento de Matheus, da dupla com Kauan, e Paula.

Sampaio e Dicker são amigas de longa data e a modelo contou, em entrevista ao site F5, que não teve nem tempo para pensar em outra pessoa como madrinha de Aurora além da promoter. "Eu não tive escolha, não, ela me botou na parede e disse: 'Eu sou madrinha, beijo, tchau' e acabou", relembrou.

"Mas, desde sempre, somos muito amigas e ela sempre falou: 'Quando você engravidar, eu sou madrinha', e eu falava que ia demorar ou que não ia acontecer. Quando aconteceu, ela já me ligou e falou: 'A dinda está arrumando isso e aquilo'. Então tá bom! Ela é uma fofa."