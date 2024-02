Cristiano Ronaldo dispensa ostentação e celebra aniversário em festa simples

Zero ostentação! Cristiano Ronaldo celebra aniversário em festa simples e intimista ao lado da esposa e dos filhos; veja fotos

Na última terça-feira, 6, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para dividir detalhes de sua festa de aniversário. Mas ao contrário do esperado, o jogador de futebol dispensou a ostentação das grandes celebrações e organizou uma uma reunião discreta e intimista para comemorar a chegada de seus 39 anos ao lado de familiares e amigos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Cristiano, que costuma manter total discrição sobre sua vida pessoal, surpreendeu ao abrir uma rara exceção para dividir os registros de sua festa. O craque da Seleção Portuguesa de Futebol dividiu um pequeno álbum com dois registros em que aparece curtindo a data especial ao lado de sua família.

No primeiro clique, o atleta posa sorridente na mesa do bolo, que contou com dois sabores e uma decoração elegante. A festa dispensou demais decorações, mas a família toda posou ao lado do craque, incluindo sua esposa Georgina Rodríguez, e seus herdeiros, Cristiano Júnior, Alana Martina, Bella Esmeralda, Eva Maria e Mateo.

No segundo registro, Cristiano apareceu brincando com as crianças e segurando um buquê de flores brancas gigantesco. Na legenda, o jogador demonstrou sua felicidade em comemorar o dia especial ao lado das pessoas mais importantes em sua vida: "Grato por passar o meu aniversário da melhor forma possível: com a minha família e de volta ao campo de treino”, disse.

“Obrigado a todos pelas mensagens calorosas”, ele concluiu a publicação, que recebeu elogios nos comentários: “Bilionário não precisa de ostentação, a família é tudo”, disse um admirador. “CR7 exagera na simplicidade”, exaltou mais um. “O povo da minha cidade diz que vai fazer um bolinho e contrata a Disney inteira. Parabéns Cris humilde”, outro brincou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Vale lembrar que na virada do ano, Cristiano organizou uma festa luxuosa, mas com um propósito diferente: celebrar o aniversário de sua mãe. Entre os convidados e atrações da festa, estava o cantor brasileiro Luan Santana. O sertanejo foi convidado para se apresentar no evento, uma vez que a família do jogador é fã de suas canções.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o brasileiro apareceu emocionado ao receber uma surpresa do atleta, que organizou o evento privado em sua cidade natal, Ilha da Madeira, em Portugal. Para agradecer a apresentação, Cristiano presenteou Luan com um relógio luxuoso avaliado em aproximadamente R$ 432 mil.

Filha de Neymar Jr ganha festinha simples:

No Brasil, outro jogador também está em clima de celebração! Depois de comemorar seu aniversário em uma festa que durou três dias, o jogador de futebol e sua ex-namorada, Bruna Biancardi, celebraram a vida da filha, a pequena Mavie. A bebê completou quatro meses e ganhou uma festinha simples; veja os cliques do mesversário da filha de Neymar Jr.