Cristiano Ronaldo surpreende Luan Santana com relógio milionário após show

Presente de luxo! Após ser convidado para cantar em festa de Cristiano Ronaldo, Luan Santana recebe um relógio caríssimo do jogador; saiba o valor

No último domingo, 31, Cristiano Ronaldo organizou um evento especial para celebrar a chegada de um novo ano e também o aniversário de sua mãe, Maria Dolores Aveiro, que é fã de Luan Santana. Por isso, o cantor foi convocado para cantar na festa exclusiva do jogador de futebol e até recebeu um presente generoso como agradecimento.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o brasileiro aparece emocionado ao receber a surpresa do atleta, que organizou o evento privado em sua cidade natal, Ilha da Madeira, em Portugal. Para celebrar a ocasião e agradecer a apresentação, Cristiano presenteou Luan com um relógio luxuoso avaliado em aproximadamente R$ 432 mil.

O cantor não conteve a emoção ao receber o presentão: “Você não fez isso, não... Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex... Que momento!”, disse emocionado. Luan ainda exaltou o jogador de futebol, que atualmente defende o Al-Nassr; “Das mãos do homem”, disse o artista brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

durante o evento, alguns convidados se encantaram com as canções de Luan Santana e compartilharam registros da sua apresentação nas redes sociais. Cristiano, inclusive, foi um deles, aparecendo ao lado de sua irmã, Kátia Aveiro, que também é cantora. Os irmãos surgirem emocionados e contentes durante o show do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FutCrewBR (@futcrewbr)

Em suas redes sociais, Luan manteve a discrição sobre o evento. Ele compartilhou um vídeo em que aparece assistindo a queima de fogos atrás do jogador durante a festa. Além disso, o cantor revelou seu destino: “E aí, galera! Estou passando o réveillon aqui em Portugal, acredita, rapaz?”, o artista celebrou e desejou um feliz ano novo. Na central de fãs, ele divulgou uma foto ao lado do atleta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central do Luan (@centraldoluan)

Vale mencionar que embora tenha encerrado seu ano com chave de ouro, o cantor sertanejo enfrentou algumas dificuldades neste período. É que ele colocou um ponto final em seu noivado com a influenciadora digital Izabela Cunha. O fim do romance foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor em maio deste ano.

Luan Santana tem outro admirador famoso:

Em território nacional, Luan Santana atrai admiração de grandes ídolos, como o cantor FábioJr. Em entrevista à CARAS Brasil no final do mês passado, o artista deu detalhes sobre sua nova turnê, refletiu sobre a nova fase em sua carreira e ainda entregou ser fã de Luan Santana, que marcou presença no show de estreia do artista.

"Tenho a maior admiração por ele, esse moleque é guerreiro. Ele sabe conduzir a carreira, é um cara bom caráter. Acho ele muito, muito legal. E canta pra caramba! Acho impressionante, ele é de uma afinação. Isso só vai somar", Fábio Jr revelou sua admiração pelo sertanejo Luan Santana; clique aqui e confira a entrevista completa.