Com fotos raras da cerimônia, Taís Araujo comemora 18 anos de casada com Lázaro Ramos

Os atores Taís Araujo e Lázaro Ramos estão completando 18 anos de casados e trocaram declarações nas redes sociais

Nesta terça-feira, 13, Taís Araujo (43) e Lázaro Ramos (43) estão completando 18 anos de casados! E após receber uma declaração e tanto do marido, a atriz compartilhou momentos especiais e raros dos dois, e celebrou a data especial.

A artista reuniu fotos e vídeos da trajetória do casal, e ainda mostrou registros raros da cerimônia de casamento, ao se declarar ao amado, ressaltando o companheirismo.

"São 18 anos e o que eu posso dizer é que vc é minha melhor escolha. Eu digo sim pra gente, pra nossa história, pra nossa vida todos os dias. 18 anos que passaram voando pq é bom, é leve, é inteiro, é recheado de amor", começou.

"Te amo Mozinho e dizer sim pra gente todos os dias é um prazer, uma delícia e uma alegria. Sigamos juntos, nos amando e nos fortalecendo. Vc me faz melhor! Te amo", concluiu ela.

Vale lembrar que Taís e Lázaro são pais de João Vicente e Maria Antônia.

TAÍS ARAUJO RELEMBRA TÉRMINO E FALA SOBRE O CASAMENTO COM LÁZARO RAMOS

A atriz Taís Araujo (43) foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod, com Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39). Durante a entrevista, a artista falou sobre seu casamento com Lázaro Ramos (43) e recordou o período em que ficaram separados, em 2006. Ela comentou que se pergunta sobre a motivação de estar com o artista há 18 anos e a cobrança que recebem dos fãs.

"Estou aqui porque eu amo esse homem, porque faz muito sentido, porque não me imagino vivendo sem ele. Hoje eu não me imagino, pode ser que daqui a pouco eu me imagine, mas hoje não. Hoje meu casamento faz todo sentido, estar com ele, planejar e transar com ele faz todo sentido", declarou a musa.

