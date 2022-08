Taís Araujo relembra término e fala sobre casamento com Lázaro Ramos

Atriz Taís Araujo comenta sobre relacionamento de 18 anos com o ator Lázaro Ramos, com quem tem dois filhos, João Vicente e Maria Antônia

A atriz Taís Araujo (43) foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod, com Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), na terça-feira, 02.

Durante a entrevista, a artista falou sobre seu casamento com Lázaro Ramos (43) e recordou o período em que ficaram separados, em 2006. Ela comentou que se pergunta sobre a motivação de estar com o artista há 18 anos e a cobrança que recebem dos fãs.

"A responsabilidade existe. O tempo inteiro eu boto meu casamento à prova no sentido de me perguntar 'a gente está aqui porque se ama ou porque tem uma expectativa gigante das pessoas para que isso dê certo?'. O tempo inteiro eu me pergunto isso", confessou.

"Estou aqui porque eu amo esse homem, porque faz muito sentido, porque não me imagino vivendo sem ele. Hoje eu não me imagino, pode ser que daqui a pouco eu me imagine, mas hoje não. Hoje meu casamento faz todo sentido, estar com ele, planejar e transar com ele faz todo sentido", declarou a musa.

Sobre o término do casal, que tem dois filhos, João Vicente e Maria Antônia, Taís contou: “A separação eu acho que teve uma imaturidade nossa. Porque a gente casou e logo depois fomos trabalhar juntos em ‘Cobras e Lagartos’. Ai a separação veio depois daí. Não foi legal trabalhar junto, olha como a vida é“.

“Eu quis separar e aí achei que tava ruim. E eu casei muito nova, com 25 anos, gente. E olha que eu tenho um casamento de 18 anos super feliz. Mas, p****, para que casar tão nova? Podia ter dado mais por aí“, brincou.

Na sequência, ela afirmou que os dois voltaram por conta de um piano. “Nós tínhamos um piano e estava lá em casa. E eu ligava para ele e dizia: ‘dá para tirar o piano do meio da minha sala? O cara me deixou um piano no meio da minha sala. E eu falava: ‘Lázaro, tira o piano da sala, manda o seu pai tirar’. No final eu já tava ameaçando de jogar ele pela janela“.

A famosa contou que com o passar do tempo, Lázaro começou a mandar mensagens para ela. “Quando chegou o dia do nosso casamento, 13 de setembro, ele me mandou uma garrafa de champanhe e flores. Olha que cara de pau! E eu estava namorando”, contou.

Ele também mandou uma carta pedindo para que eles voltassem. “Eu olhei para a cara do meu amigo, namorado, e falei: ‘eu acho que eu errei, desculpa'”, disse Taís, que completou: "Três dias depois eu encontrei o Lázaro e eu acho que rolou o flashback. E aí a gente foi ficando. Eu lembro que no aniversário dele eu ainda não estava oficialmente namorando ele. No meu aniversário a gente ainda não estava namorando”, recordou.

Taís ainda falou sobre a relação do casal atualmente e o comportamento de Lázaro quando está trabalhando: “Quando ele começa um trabalho, ele tá naquela imersão, esquece. Eu tenho que chamar, as vezes, para falar: ‘Querido, olha só, você tem uma mulher e dois filhos. Você teve filho e não dá para se ausentar e falar que está mergulhadinho no seu trabalho”.

Taís Araujo fala sobre fama de 'metida'

Durante a entrevista, Taís Araujo também comentou sobre o racismo e disse que precisou mudar seu comportamento para lidar com o preconceito. A atriz contou que ouviu muitas vezes comentários de que era metida e confessou que sua postura é proposital."Escuto isso, sei lá, desde que saí da maternidade. As pessoas falam 'nossa, que garota metida'. Desde sempre! Na minha infância e adolescência, fatalmente tive que levantar meu nariz ou seria atropelada. Eu fui criada num lugar muito branco e muito de elite. Se eu não me impusesse, seria atropelada por todo mundo e não estava a fim de ser atropelada por ninguém", afirmou ela.

