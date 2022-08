Lázaro Ramos exibe momento íntimo da rotina com a esposa, Taís Araújo

Em fotos na cama, Lázaro Ramos e Taís Araújo aparecem com toucas no cabelo: 'O sextou da família'

O ator Lázaro Ramos (43) surpreendeu os fãs ao mostrar fotos inusitadas ao lado da esposa, a atriz Taís Araújo (43). Ele registou um momento de intimidade do casal em plena sexta-feira à noite.

Nas fotos, os dois apareceram com toucas no cabelo e de pijama na cama. Sem maquiagem, a artista exibiu sua beleza natural ao posar abraçada com o maridão.

“O sextou da família Araújo-Ramos é assim: de touquinha na cama”, disse ele na legenda.

Taís Araújo conta sobre o relacionamento com Lázaro Ramos

Durante a entrevista no podcast Quem Pode, Pod, Taís Araújo falou sobre seu casamento com Lázaro Ramos (43) e recordou o período em que ficaram separados, em 2006. Ela comentou que se pergunta sobre a motivação de estar com o artista há 18 anos e a cobrança que recebem dos fãs.

"A responsabilidade existe. O tempo inteiro eu boto meu casamento à prova no sentido de me perguntar 'a gente está aqui porque se ama ou porque tem uma expectativa gigante das pessoas para que isso dê certo?'. O tempo inteiro eu me pergunto isso", confessou.

"Estou aqui porque eu amo esse homem, porque faz muito sentido, porque não me imagino vivendo sem ele. Hoje eu não me imagino, pode ser que daqui a pouco eu me imagine, mas hoje não. Hoje meu casamento faz todo sentido, estar com ele, planejar e transar com ele faz todo sentido", declarou a musa.

