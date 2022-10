Com cliques encantadores, Rafael Vitti celebra aniversário de Clara Maria: "Te amo mais que o infinito"

Clara Maria, filha de Rafael Vitti e Tatá Werneck, completou três anos de vida neste domingo, 23, e ganhou uma linda homenagem do papai

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 14h32

Rafael Vitti (26) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Neste domingo, 23, Clara Maria, sua filha com Tatá Werneck (39), completou três anos de vida, e o papai coruja fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques encantadores com a herdeira e falou sobre como a chegada da menina transformou a sua vida.

"23 de outubro de 2019. Há três anos nascia Clara Maria 49cm, 3,750kg. A manhã mais intensa e especial das nossas vidas, sua chegada!!! Hoje, com 98cm e quase 17kg, você se mostra uma menina amorosa, inteligente, comunicativa e com muita personalidade", começou ele.

Vitti completou a homenagem se declarando para a aniversariante. "Nem dá pra dizer tudo que aprendi e aprendo contigo. Minha professora de alma. Nossa troca é o ouro da minha existência. Conta comigo pra tudo , pra sempre! Te amo mais que o infinito, que seu caminho seja sempre tão luminoso quanto você! Com amor, do seu papai Rafa", finalizou.

Quem também comemorou o aniversário de três anos de Clara Maria foi Tatá Werneck. A mamãe coruja postou um vídeo divertido com a menina falou sobre o seu amor pela menina. "Há 3 anos, quando você nasceu, eu renasci. Eu entendi a potência de Deus. Do amor. Da entrega. Fiz e faço e farei tudo que puder para que você tenha a melhor vida do mundo. Que seja livre nas suas escolhas. Que sinta meu apoio incondicional", disse a apresentadora em um trecho da publicação.

