Claudia Raia ganha homenagem do marido, Jarbas Homem de Mello: ''Obrigado por ser meu norte''

Grávida, atriz Claudia Raia completa 56 anos de idade e recebe linda declaração do marido, Jarbas Homem de Mello

Dia de festa na casa de Claudia Raia! Isso porque, nesta sexta-feira, 23, a atriz está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, a artista recebeu uma homenagem especial do marido, Jarbas Homem de Mello (52). O dançarino postou um vídeo com fotos do casal, que está esperando o primeiro filho juntos, Luca.

Em seu perfil no Instagram, o também ator declarou seu amor pela mulher no aniversário de 56 anos da atriz. "Eu te amo, muito mais do que poderia sonhar, te desejo toda sorte e todo amor desse mundo, muita saúde e muitas risadas, muito obrigado por ser meu norte e caminhar de mãos dadas comigo! Feliz aniversário, meu amor!", escreveu Jarbas Homem de Mello na legenda da postagem.

Nos comentários do post, Claudia se derreteu: "Assim, eu não aguento. Amor das minhas vidas, meu caminhar sempre será ao seu lado! Você é o meu grande amor!"

Claudia Raia é criticada na web por dar resposta debochada para jornalista

A atriz Claudia Raia deu o que falar nas redes sociais recentemente após dar um "esporro" em um jornalista durante entrevista. O momento aconteceu em festa de comemoração de aniversário de uma joalheria famosa, que contou com a presença da atriz, entre outras celebridades. Grávida do terceiro filho, Claudia foi questionada pelo profissional se já havia escolhido o nome do bebê.

A famosa, então, deu uma resposta atravessada, que muitos acharam deselegante. "Já, você não acompanhou? Deu na Ana Maria Braga, só você que não sabe. Jornalista, né amor, tem que saber! O mundo sabe! Luca é o novo Enzo. Você não ouviu falar?", disse ela.

