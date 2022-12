Claudia Raia é criticada na web por ser grossa com jornalista: ''Falta de educação''

Grávida do terceiro filho, atriz Claudia Raia é alvo de críticas por dar resposta atravessada para jornalista durante entrevista

A atriz Claudia Raia (55) deu o que falar nas redes sociais após dar um "esporro" em um jornalista durante entrevista.

O momento aconteceu na última segunda-feira, 12, em festa de comemoração de aniversário de uma joalheria famosa, que contou com a presença da atriz, entre outras celebridades.

Grávida do terceiro filho, que se chamará Luca, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello (53), Claudia foi questionada pelo profissional se já havia escolhido o nome do bebê.

A famosa, então, deu uma resposta atravessada, que muitos acharam deselegante. "Já, você não acompanhou? Deu na Ana Maria Braga, só você que não sabe. Jornalista, né amor, tem que saber! O mundo sabe! Luca é o novo Enzo. Você não ouviu falar?", disse ela.

Nos comentários da postagem feita pelo perfil Subcelebrities no Instagram, Claudia foi bastante criticada pela postura. "Sem necessidade essa falta de educação com o profissional", "Não há hormônio que explique a falta de educação", "Achei super grossa, desnecessária", "E o povo é obrigado a saber? Aff", "Ataque de estrelismo... Não sei quem é o “todo mundo” que ela citou", "Grosseria", "Achei péssimo da parte dela, como se todo mundo fosse obrigado a saber, ainda diminuindo o trabalho do jornalista. Mas é jornalista né, deveria saber! Oi? É cada uma, que me parecem duas."

Confira o momento em que Claudia Raia deu resposta atravessada em jornalista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

De biquíni, Claudia Raia aproveita dia de sol na beira da piscina

A atriz Claudia Raia aproveitou dia ensolarado para relaxar ao ar livre, na região onde mora. Grávida de seis meses, ela apostou em um biquíni verde e exibiu o barrigão na companhia do marido, Jarbas Homem de Mello. Foi o ator, inclusive, que postou a imagem em seus stories do Instagram.

Claudia Raia encantou os fãs ao mostrar fotos de sua barriga recentemente. A famosa compartilhou um vídeo com cliques até então, inéditos, nos quais exibiu a evolução de Luca. Nos registros, a artista surgiu com vários tipos de roupa e até apenas de calcinha para exibir nitidamente o desenvolvimento de sua barriga em cada fase da gestação. "Nosso Luca está crescendo. Até parece que foi ontem que eu fiz o teste. Estou amando cada fase", comentou Claudia Raia.

